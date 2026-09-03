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Главой филиала фонда "Защитники Отечества" в Севастополе стал Герой РФ Куценко

Главой филиала фонда "Защитники Отечества" в Севастополе стал Герой РФ Куценко - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Главой филиала фонда "Защитники Отечества" в Севастополе стал Герой РФ Куценко

Руководителем севастопольского филиала Фонда "Защитники Отечества" стал Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Дмитрий... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T10:12

2026-09-03T10:12

2026-09-03T10:12

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севастополь

новости севастополя

фонд "защитники отечества"

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Руководителем севастопольского филиала Фонда "Защитники Отечества" стал Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Дмитрий Куценко. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Губернатор подчеркнул, что лично знает Дмитрия Куценко - он человек дела и чести. И выразил уверенность, что под его руководством фонд станет еще более эффективным инструментом поддержки ветеранов и их семей в Севастополе. "Желаю ему энергии, мудрости и стойкости духа — тех качеств, которые особенно нужны в этой ответственной работе. Прошу ветеранов и семьи, которым нужна помощь, не стесняться обращаться в филиал — теперь у нас еще один надежный человек, который будет отстаивать ваши интересы и помогать решать сложные вопросы", - подчеркнул Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым, севастополь, новости севастополя, фонд "защитники отечества", михаил развожаев