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Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев
Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев
Канцлер ФРГ, лидеры Германии выбрали путь забвения результатов Второй мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T20:31
2026-09-03T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ, лидеры Германии выбрали путь забвения результатов Второй мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Также Медведев отметил, что Берлин уже потерял многое из-за отказа сотрудничать с Москвой. Правительству Германии следует придерживаться более взвешенного курса, а не пытаться вступить в прямую конфронтацию с Россией, убежден зампред Совбеза России.Ранее в МИД РФ временному поверенному в делах ФРГ в России заявили, что обвинение Германии в причастности России к инциденту в Лейпциге является сознательной провокацией Берлина с целью эскалации российско-германских отношений.2 сентября временный поверенный был вызван в российский МИД. Поводом послужило закрытие немецкими властями генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию.Вызванному в МИД ФРГ послу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к инциденту.Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений, абсурдом и провокацией в угоду сторонников продолжения украинского конфликта, которые не останутся без последствий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Германии готовы бросить Украину в топку для спасения себя – мнениеАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииОснователь Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины
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германия, россия, политика, дмитрий медведев, в мире, новости
Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев
Власти Германии встали на путь забвения результатов Второй мировой войны – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ, лидеры Германии выбрали путь забвения результатов Второй мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нынешнее руководство Германии, федеральный канцлер, ряд его сотрудников встали на путь забвения результатов второй мировой войны", - сказал он, отвечая на вопросы RT.
Также Медведев отметил, что Берлин уже потерял многое из-за отказа сотрудничать с Москвой.
"Все это будет иметь крайне печальные последствия и для экономики Германии, и для людей, поскольку они уже потеряли довольно много из-за отказа сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал он, отвечая на вопросы RT.
Правительству Германии следует придерживаться более взвешенного курса, а не пытаться вступить в прямую конфронтацию с Россией, убежден зампред Совбеза России.
"Им нужно одуматься и проводить гораздо более взвешенный курс, а не пытаться напрямую вступить в конфронтацию с нашей страной", - сказал Медведев.
Ранее в МИД РФ временному поверенному в делах ФРГ в России заявили, что обвинение Германии в причастности России к инциденту в Лейпциге является сознательной провокацией Берлина с целью эскалации российско-германских отношений
.
2 сентября временный поверенный был вызван в российский МИД. Поводом послужило закрытие немецкими властями генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.
1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал
закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию.
Вызванному в МИД ФРГ послу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к инциденту.
Нечаев назвал
бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений, абсурдом и провокацией в угоду сторонников продолжения украинского конфликта, которые не останутся без последствий.
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