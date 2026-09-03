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Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев

Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев

Канцлер ФРГ, лидеры Германии выбрали путь забвения результатов Второй мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T20:31

2026-09-03T20:31

2026-09-03T20:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ, лидеры Германии выбрали путь забвения результатов Второй мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Также Медведев отметил, что Берлин уже потерял многое из-за отказа сотрудничать с Москвой. Правительству Германии следует придерживаться более взвешенного курса, а не пытаться вступить в прямую конфронтацию с Россией, убежден зампред Совбеза России.Ранее в МИД РФ временному поверенному в делах ФРГ в России заявили, что обвинение Германии в причастности России к инциденту в Лейпциге является сознательной провокацией Берлина с целью эскалации российско-германских отношений.2 сентября временный поверенный был вызван в российский МИД. Поводом послужило закрытие немецкими властями генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию.Вызванному в МИД ФРГ послу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к инциденту.Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений, абсурдом и провокацией в угоду сторонников продолжения украинского конфликта, которые не останутся без последствий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Германии готовы бросить Украину в топку для спасения себя – мнениеАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииОснователь Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, политика, дмитрий медведев, в мире, новости