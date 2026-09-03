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Феодосия осталась без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Феодосия осталась без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
Феодосия осталась без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Феодосия осталась без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
В Феодосии почти 200 улиц, а также окрестные села, микрорайон "Камыши" и поселок Приморский временно остались без водоснабжения из-за аварии на сетях... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T18:43
2026-09-03T18:43
новости крыма
феодосия
вода крыма
водоснабжение
гуп рк "крымэнерго"
электроэнергия
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии почти 200 улиц, а также окрестные села, микрорайон "Камыши" и поселок Приморский временно остались без водоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Со списком можно ознакомиться по ссылке.Ранее в четверг сообщалось, что часть Крыма в остается без воды из-за ремонта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма заменили водоводНа улицах Судака появились пятикубовые емкости с водойВ Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
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новости крыма, феодосия, вода крыма, водоснабжение, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, отключение воды
Феодосия осталась без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"

В Феодосии почти 200 улиц и поселки остались без водоснабжения из-за аварии в "Крымэнерго"

18:43 03.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии почти 200 улиц, а также окрестные села, микрорайон "Камыши" и поселок Приморский временно остались без водоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
"3 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение. Феодосийский филиал. Авария на сетях "Крымэнерго", – сказано в сообщении.
Со списком можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в четверг сообщалось, что часть Крыма в остается без воды из-за ремонта.
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