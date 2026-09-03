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Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей
Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей
Более 6 миллионов рублей лишился участник СВО из Севастополя после предложения "друга" купить новую квартиру по выгодной скидке от застройщика. Аферист... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T10:43
2026-09-03T10:43
севастополь
полиция севастополя
прокуратура города севастополя
мошенничество
происшествия
новости севастополя
участники сво
недвижимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Более 6 миллионов рублей лишился участник СВО из Севастополя после предложения "друга" купить новую квартиру по выгодной скидке от застройщика. Аферист арестован, его ожидает суд. Об этом сообщили в полиции города.По данным следствия, злоумышленник познакомился с военным в 2023 году и убедил его, что является влиятельным сотрудником в органах государственной безопасности. Мошенник вошел в доверие пострадавшего, а затем предложил продать его двухкомнатную квартиру и купить "трешку" в строящемся доме якобы по льготной программе и со скидкой от застройщика, который, по словам обвиняемого, был его двоюродным братом. "Идея показалась участнику СВО очень заманчивой, полностью доверяя своему "влиятельному" другу, он без раздумий согласился и оформил на него доверенность. Этим документом фигурант и воспользовался для выстраивания многоступенчатой схемы", - отметили силовики.Затем аферист нашел покупательницу "двушки" и уговорил знакомого составить предварительный договор купли-продажи его жилища по заниженной цене, объясняя это необходимостью уплаты налога. После чего он регулярно требовал взносы на новую квартиру, деньги шли на счета знакомых и сожительницы мошенника, которые не были в курсе преступной схемы, а наличные он получал на руки без расписок.Аферист был задержан по месту временного проживания.По данным прокуратуры Севастополя, в настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, полиция севастополя, прокуратура города севастополя, мошенничество, происшествия, новости севастополя, участники сво, недвижимость
Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей

В Севастополе мошенник выманил у участника СВО более 6 млн рублей на новую квартиру

10:43 03.09.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе мошенник выманил у участника СВО более 6 млн рублей на новую квартиру
В Севастополе мошенник выманил у участника СВО более 6 млн рублей на новую квартиру
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Более 6 миллионов рублей лишился участник СВО из Севастополя после предложения "друга" купить новую квартиру по выгодной скидке от застройщика. Аферист арестован, его ожидает суд. Об этом сообщили в полиции города.
По данным следствия, злоумышленник познакомился с военным в 2023 году и убедил его, что является влиятельным сотрудником в органах государственной безопасности. Мошенник вошел в доверие пострадавшего, а затем предложил продать его двухкомнатную квартиру и купить "трешку" в строящемся доме якобы по льготной программе и со скидкой от застройщика, который, по словам обвиняемого, был его двоюродным братом.
"Идея показалась участнику СВО очень заманчивой, полностью доверяя своему "влиятельному" другу, он без раздумий согласился и оформил на него доверенность. Этим документом фигурант и воспользовался для выстраивания многоступенчатой схемы", - отметили силовики.
Затем аферист нашел покупательницу "двушки" и уговорил знакомого составить предварительный договор купли-продажи его жилища по заниженной цене, объясняя это необходимостью уплаты налога.
После чего он регулярно требовал взносы на новую квартиру, деньги шли на счета знакомых и сожительницы мошенника, которые не были в курсе преступной схемы, а наличные он получал на руки без расписок.
"С ноября 2023 года по июнь 2024 года обманутый участник СВО лишился в общей сложности 6,3 млн рублей. Долгое время потерпевший верил обещаниям, пока в марте 2026 года не наступил оговоренный срок передачи ключей от новой квартиры. Супруга военнослужащего решила самостоятельно обратиться к застройщику, который сообщил ей, что в доме не предусмотрены трехкомнатные квартиры. Это окончательно подтвердило, что сделка изначально была фиктивной", - отметили в полиции.
Аферист был задержан по месту временного проживания.
По данным прокуратуры Севастополя, в настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.
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