https://crimea.ria.ru/20260903/drug-okazalsya-vdrug-v-sevastopole-uchastnik-svo-poteryal-6-millionov-rubley-1159047300.html

Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей

Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей

Более 6 миллионов рублей лишился участник СВО из Севастополя после предложения "друга" купить новую квартиру по выгодной скидке от застройщика. Аферист... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T10:43

2026-09-03T10:43

2026-09-03T10:43

севастополь

полиция севастополя

прокуратура города севастополя

мошенничество

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новости севастополя

участники сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Более 6 миллионов рублей лишился участник СВО из Севастополя после предложения "друга" купить новую квартиру по выгодной скидке от застройщика. Аферист арестован, его ожидает суд. Об этом сообщили в полиции города.По данным следствия, злоумышленник познакомился с военным в 2023 году и убедил его, что является влиятельным сотрудником в органах государственной безопасности. Мошенник вошел в доверие пострадавшего, а затем предложил продать его двухкомнатную квартиру и купить "трешку" в строящемся доме якобы по льготной программе и со скидкой от застройщика, который, по словам обвиняемого, был его двоюродным братом. "Идея показалась участнику СВО очень заманчивой, полностью доверяя своему "влиятельному" другу, он без раздумий согласился и оформил на него доверенность. Этим документом фигурант и воспользовался для выстраивания многоступенчатой схемы", - отметили силовики.Затем аферист нашел покупательницу "двушки" и уговорил знакомого составить предварительный договор купли-продажи его жилища по заниженной цене, объясняя это необходимостью уплаты налога. После чего он регулярно требовал взносы на новую квартиру, деньги шли на счета знакомых и сожительницы мошенника, которые не были в курсе преступной схемы, а наличные он получал на руки без расписок.Аферист был задержан по месту временного проживания.По данным прокуратуры Севастополя, в настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, прокуратура города севастополя, мошенничество, происшествия, новости севастополя, участники сво, недвижимость