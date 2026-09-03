https://crimea.ria.ru/20260903/dachnyy-massiv-zhivopisnoe-mozhet-voyti-v-sostav-simferopolya-1159054008.html

Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя

Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя

Впервые в Крыму дачный массив могут включить в состав населенного пункта – дачные товарищества в "Живописном" претендуют на присоединение к Симферополю. Об этом РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T14:44

2026-09-03T14:44

2026-09-03T14:48

крым

симферополь

общество

новости крыма

жилье

жилье в крыму

городская среда

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131345322_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_1c41efdd66404efea6f5f5fbaff9c7b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Впервые в Крыму дачный массив могут включить в состав населенного пункта – дачные товарищества в "Живописном" претендуют на присоединение к Симферополю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по госстроительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.Во-первых, обратил внимание собеседник, необходимо, чтобы все жители данного массива, а в "Живописном" 36 садовых товариществ, представленных разными юридическими лицами, вместе изъявили желание войти в состав большого населенного пункта. Также важно, чтобы массив непосредственно граничил с городом."Должны быть утверждены документы по планировке, кадастровые планы. То есть все участки должны быть оформлены. И обязательно нужно точно знать – выполняются ли в данном случае градостроительные нормы и правила", – указал Шантаев.После этого потребуется заключение от местной администрации о возможности финансово обеспечить весь этот массив соответствующими услугами. "В Крыму таких преобразований еще не было. И вообще по всему материку это очень-очень единичные случаи", – подчеркнул Роман Шантаев.Он добавил, что после присоединения к городу у жителей появится возможность газификации жилья по льготным программам.При включении в состав города жители массивов также получат и другие социальные услуги, пояснил председатель комитета Госсовета."Люди фактически там проживают. А это – строительство школ, детских садов, соответствующая дорожная инфраструктура. Все это сейчас каждое ведомство прорабатывает, и мы будем пытаться эту "дорожку пройти", – надеется он.Процедура включения дачного массива в населенный пункт не быстрая, и может занять около трех лет, обозначил Шантаев."В рамках множества встреч уже определили предварительную дорожную карту. Администрация выдала обязательные требования, которым должны соответствовать все 36 товариществ. И договорились, что через два месяца мы заново встретимся, сверим карты, посмотрим, что получается, где мы можем помочь, где может помочь администрация и Совет Министров", – подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в КрымуРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииНовые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общество, новости крыма, жилье, жилье в крыму, городская среда