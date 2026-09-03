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Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
Впервые в Крыму дачный массив могут включить в состав населенного пункта – дачные товарищества в "Живописном" претендуют на присоединение к Симферополю. Об этом РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T14:44
2026-09-03T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Впервые в Крыму дачный массив могут включить в состав населенного пункта – дачные товарищества в "Живописном" претендуют на присоединение к Симферополю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по госстроительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.Во-первых, обратил внимание собеседник, необходимо, чтобы все жители данного массива, а в "Живописном" 36 садовых товариществ, представленных разными юридическими лицами, вместе изъявили желание войти в состав большого населенного пункта. Также важно, чтобы массив непосредственно граничил с городом."Должны быть утверждены документы по планировке, кадастровые планы. То есть все участки должны быть оформлены. И обязательно нужно точно знать – выполняются ли в данном случае градостроительные нормы и правила", – указал Шантаев.После этого потребуется заключение от местной администрации о возможности финансово обеспечить весь этот массив соответствующими услугами. "В Крыму таких преобразований еще не было. И вообще по всему материку это очень-очень единичные случаи", – подчеркнул Роман Шантаев.Он добавил, что после присоединения к городу у жителей появится возможность газификации жилья по льготным программам.При включении в состав города жители массивов также получат и другие социальные услуги, пояснил председатель комитета Госсовета."Люди фактически там проживают. А это – строительство школ, детских садов, соответствующая дорожная инфраструктура. Все это сейчас каждое ведомство прорабатывает, и мы будем пытаться эту "дорожку пройти", – надеется он.Процедура включения дачного массива в населенный пункт не быстрая, и может занять около трех лет, обозначил Шантаев."В рамках множества встреч уже определили предварительную дорожную карту. Администрация выдала обязательные требования, которым должны соответствовать все 36 товариществ. И договорились, что через два месяца мы заново встретимся, сверим карты, посмотрим, что получается, где мы можем помочь, где может помочь администрация и Совет Министров", – подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жить в доме: какая поддержка ИЖС необходима рынку жилья в КрымуРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииНовые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму
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Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
Дачный массив "Живописное" под Симферополем хотят сделать частью столицы Крыма
14:44 03.09.2026 (обновлено: 14:48 03.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Впервые в Крыму дачный массив могут включить в состав населенного пункта – дачные товарищества в "Живописном" претендуют на присоединение к Симферополю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по госстроительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.
"На самом деле такая возможность предусмотрена и российским, и республиканским законодательством, в том числе Совет министров в 2025 году принял соответствующее постановление, которым определил, что должно произойти, чтобы тот или иной дачный массив мог войти в состав населенного пункта или даже создать новый. Есть такая возможность, но здесь очень много тонкостей", – отметил он.
Во-первых, обратил внимание собеседник, необходимо, чтобы все жители данного массива, а в "Живописном" 36 садовых товариществ, представленных разными юридическими лицами, вместе изъявили желание войти в состав большого населенного пункта. Также важно, чтобы массив непосредственно граничил с городом.
"Должны быть утверждены документы по планировке, кадастровые планы. То есть все участки должны быть оформлены. И обязательно нужно точно знать – выполняются ли в данном случае градостроительные нормы и правила", – указал Шантаев.
После этого потребуется заключение от местной администрации о возможности финансово обеспечить весь этот массив соответствующими услугами.
"В Крыму таких преобразований еще не было. И вообще по всему материку это очень-очень единичные случаи", – подчеркнул Роман Шантаев.
Он добавил, что после присоединения к городу у жителей появится возможность газификации жилья по льготным программам.
"Там сразу же включается возможность догазификации. А сейчас по поручению президента действует социальная догазификация, которая предусматривает бесплатное проведение газопровода до земельного участка. Это огромные средства, если это делать за свои деньги. Поэтому – только в населенном пункте. Если массив войдет в населенный пункт, такая возможность там появится в перспективе", – поделился спикер.
При включении в состав города жители массивов также получат и другие социальные услуги, пояснил председатель комитета Госсовета.
"Люди фактически там проживают. А это – строительство школ, детских садов, соответствующая дорожная инфраструктура. Все это сейчас каждое ведомство прорабатывает, и мы будем пытаться эту "дорожку пройти", – надеется он.
Процедура включения дачного массива в населенный пункт не быстрая, и может занять около трех лет, обозначил Шантаев.
"В рамках множества встреч уже определили предварительную дорожную карту. Администрация выдала обязательные требования, которым должны соответствовать все 36 товариществ. И договорились, что через два месяца мы заново встретимся, сверим карты, посмотрим, что получается, где мы можем помочь, где может помочь администрация и Совет Министров", – подытожил он.
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