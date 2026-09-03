https://crimea.ria.ru/20260903/chtoby-nepovadno-bylo-putin-nazval-tsel-udarov-po-ukraine-1159053304.html

Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине

Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине

Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T12:33

2026-09-03T12:33

2026-09-03T12:39

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.Путин подчеркнул, что Россия вынуждена была отвечать зеркально на удары киевских боевиков.Глава государства добавил, что компании включились в работу по защите своих объектов, начали вкладывать в это деньги, и результат уже есть. В частности, позапрошлой ночью ВСУ пытались ударить по трем нефтеперерабатывающим заводам в России, все эти атаки были отбиты.Также Путин рассказал о ходе ремонтов ранее атакованных НПЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на УкраинеУказ Путина о критической инфраструктуре не означает национализацию - Мантуров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, украина, удары по украине