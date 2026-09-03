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Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:33
2026-09-03T12:39
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.Путин подчеркнул, что Россия вынуждена была отвечать зеркально на удары киевских боевиков.Глава государства добавил, что компании включились в работу по защите своих объектов, начали вкладывать в это деньги, и результат уже есть. В частности, позапрошлой ночью ВСУ пытались ударить по трем нефтеперерабатывающим заводам в России, все эти атаки были отбиты.Также Путин рассказал о ходе ремонтов ранее атакованных НПЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на УкраинеУказ Путина о критической инфраструктуре не означает национализацию - Мантуров
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новости, владимир путин (политик), россия, украина, удары по украине
Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине

Ответ России на удары ВСУ оказался весьма значимым для Украины – Путин

12:33 03.09.2026 (обновлено: 12:39 03.09.2026)
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.
"Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны… Есть и второй – наносить ответные удары, чтобы неповадно было нам вредить, вот и все", – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что Россия вынуждена была отвечать зеркально на удары киевских боевиков.

"И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры", – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства добавил, что компании включились в работу по защите своих объектов, начали вкладывать в это деньги, и результат уже есть. В частности, позапрошлой ночью ВСУ пытались ударить по трем нефтеперерабатывающим заводам в России, все эти атаки были отбиты.
Также Путин рассказал о ходе ремонтов ранее атакованных НПЗ.
"Ремонтные работы проводятся, вчера министр энергетики доложил, что где-то на 10% предприятий осталось провести ремонтные работы… Ремонты идут достаточно быстрыми темпами, думаю, оставшиеся 10% мы восстановим в самое ближайшее время", – сказал президент.
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