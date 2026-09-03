https://crimea.ria.ru/20260903/chast-kryma-ostalas-bez-vody-iz-za-avariy-na-setyakh-1159045966.html

Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях

Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях

Часть Крыма в четверг остается без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T09:49

2026-09-03T09:49

2026-09-03T09:49

крым

вода крыма

новости крыма

судак

джанкойский район

евпатория

бахчисарайский район

отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг остается без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В частности, в Бахчисарайском районе подачу воды ограничили до 14:00.В Джанкойском районе до полудня частично без воды село Найденовка, до 17 часов – Ровное.В Евпаторийском поселке Мирный воды не будет до 16 часов.Также из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды Судак, а также поселки на востоке полуострова: Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма заменили водоводНа улицах Судака появились пятикубовые емкости с водойВ Джанкойском районе увеличат часы подачи воды

крым

судак

джанкойский район

евпатория

бахчисарайский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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