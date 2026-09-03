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Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях
Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях
Часть Крыма в четверг остается без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T09:49
2026-09-03T09:49
крым
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судак
джанкойский район
евпатория
бахчисарайский район
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг остается без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В частности, в Бахчисарайском районе подачу воды ограничили до 14:00.В Джанкойском районе до полудня частично без воды село Найденовка, до 17 часов – Ровное.В Евпаторийском поселке Мирный воды не будет до 16 часов.Также из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды Судак, а также поселки на востоке полуострова: Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма заменили водоводНа улицах Судака появились пятикубовые емкости с водойВ Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
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РИА Новости Крым
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96
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Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях

"Вода Крыма": четыре региона Крыма частично без воды из-за аварий на сетях

09:49 03.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг остается без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"3 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде населенных пунктов", – сказано в сообщении.
В частности, в Бахчисарайском районе подачу воды ограничили до 14:00.
В Джанкойском районе до полудня частично без воды село Найденовка, до 17 часов – Ровное.
В Евпаторийском поселке Мирный воды не будет до 16 часов.
Также из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды Судак, а также поселки на востоке полуострова: Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.
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