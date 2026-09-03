https://crimea.ria.ru/20260903/broneplenki-i-ubezhischa-kak-obespechena-bezopasnost-detey-v-shkolakh-kryma-1159067308.html

Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма

Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма

Решение о нанесении защитной бронепленки на окнах в общеобразовательных организациях принимают учредители школ, однако крайней необходимости в этом нет,... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T16:22

2026-09-03T16:22

2026-09-03T17:12

крым

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минобраз крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Решение о нанесении защитной бронепленки на окнах в общеобразовательных организациях принимают учредители школ, однако крайней необходимости в этом нет, поскольку на время воздушной опасности школьники будут удаляться из классных комнат в специально оборудованные безопасные места. Об этом заявила начальник управления комплексной безопасности министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Лариса Ищенко в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симфрополе.В этом случае, по словам Ищенко, дети будут перемещены в укрытия или другие безопасные места с минимальным количеством окон. "Вот как раз те оконные блоки и фрамуги в местах, куда будут определены дети, рекомендовано заложить мешками с песком или же оклеить бронированной пленкой", – пояснила она.В целом, по ее словам, школы к новому учебному году в плане безопасности полностью готовы. Безопасные места определены и оборудованы всем необходимым для пребывания детей. 70% образовательных организаций имеют укрытия или же приспособленные заглубленные помещения. В организациях, не имеющих укрытий и заглубленных помещений, определены безопасные зоны. Кроме того, все педагоги и работники охраны в период каникул прошли обучение по действиям в чрезвычайных ситуациях.В Крыму за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников, из них порядка 20 тысяч – первоклассники, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеВ Крыму 1 сентября открылись новые школы"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, школа, учебный год, минобраз крыма, безопасность республики крым и севастополя