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Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма
Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма
Решение о нанесении защитной бронепленки на окнах в общеобразовательных организациях принимают учредители школ, однако крайней необходимости в этом нет,... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T16:22
2026-09-03T17:12
крым
школа
учебный год
минобраз крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Решение о нанесении защитной бронепленки на окнах в общеобразовательных организациях принимают учредители школ, однако крайней необходимости в этом нет, поскольку на время воздушной опасности школьники будут удаляться из классных комнат в специально оборудованные безопасные места. Об этом заявила начальник управления комплексной безопасности министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Лариса Ищенко в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симфрополе.В этом случае, по словам Ищенко, дети будут перемещены в укрытия или другие безопасные места с минимальным количеством окон. "Вот как раз те оконные блоки и фрамуги в местах, куда будут определены дети, рекомендовано заложить мешками с песком или же оклеить бронированной пленкой", – пояснила она.В целом, по ее словам, школы к новому учебному году в плане безопасности полностью готовы. Безопасные места определены и оборудованы всем необходимым для пребывания детей. 70% образовательных организаций имеют укрытия или же приспособленные заглубленные помещения. В организациях, не имеющих укрытий и заглубленных помещений, определены безопасные зоны. Кроме того, все педагоги и работники охраны в период каникул прошли обучение по действиям в чрезвычайных ситуациях.В Крыму за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников, из них порядка 20 тысяч – первоклассники, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеВ Крыму 1 сентября открылись новые школы"Минирование" школ и садов: Ленобласть подверглась массированной информатаке
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крым, школа, учебный год, минобраз крыма, безопасность республики крым и севастополя
Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма

В школах Крыма приняты все меры для обеспечения безопасности детей – минобразования

16:22 03.09.2026 (обновлено: 17:12 03.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВ Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Решение о нанесении защитной бронепленки на окнах в общеобразовательных организациях принимают учредители школ, однако крайней необходимости в этом нет, поскольку на время воздушной опасности школьники будут удаляться из классных комнат в специально оборудованные безопасные места. Об этом заявила начальник управления комплексной безопасности министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Лариса Ищенко в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симфрополе.
"Вопрос, который сейчас заботит всех родителей, и к нам поступает очень много обращений – защитная пленка. Это пассивные меры защиты и принимает решение об оклейке оконных блоков учредитель (чаще всего – муниципалитет, если речь не идет о частых школах – ред.). Но хочу сказать всем родителям, что дети не останутся в классах и в группах в случае объявления беспилотной опасности", – сказала глава профильного управления.
В этом случае, по словам Ищенко, дети будут перемещены в укрытия или другие безопасные места с минимальным количеством окон. "Вот как раз те оконные блоки и фрамуги в местах, куда будут определены дети, рекомендовано заложить мешками с песком или же оклеить бронированной пленкой", – пояснила она.
В целом, по ее словам, школы к новому учебному году в плане безопасности полностью готовы. Безопасные места определены и оборудованы всем необходимым для пребывания детей. 70% образовательных организаций имеют укрытия или же приспособленные заглубленные помещения. В организациях, не имеющих укрытий и заглубленных помещений, определены безопасные зоны. Кроме того, все педагоги и работники охраны в период каникул прошли обучение по действиям в чрезвычайных ситуациях.
"18 августа прошли всероссийские учения по закреплению данных навыков. В конце сентября планируется проведение региональных учений, в которых будут задействованы учащиеся и воспитанники. Также педагогический персонал обучен оказанию первой доврачебной помощи. Кроме этого, почти все образовательные учреждения оснащены системами безопасности", – подчеркнула чиновник.
В Крыму за парты в новом учебном году сели 223 тысячи учеников, из них порядка 20 тысяч – первоклассники, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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КрымШколаУчебный годМинобраз КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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