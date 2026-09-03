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Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира

Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира

Бойцы ММА из Симферополя, выступавшие в составе национальной сборной России на молодежном чемпионате мира, выбороли две золотые медали и одну серебряную в... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T21:55

2026-09-03T21:55

2026-09-03T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Бойцы ММА из Симферополя, выступавшие в составе национальной сборной России на молодежном чемпионате мира, выбороли две золотые медали и одну серебряную в разных возрастных и весовых категориях. Спортсменов лично поздравил глава крымской столицы Михаил Афанасьев, сообщили в администрации.Он также обратился к тренерам чемпионов, поблагодарив их за профессионализм, преданность делу и огромный вклад в развитие спортивного таланта крымской молодежи.Все трое спортсменов – воспитанники Крымской региональной общественной организации "Клуб смешанных единоборств "Торнадо".Республику Крым и Симферополь они представляли в составе национальной сборной России, которая соревновалась в Абу-Даби на молодежном чемпионате мира по ММА в числе более чем 1200 спортсменов из 63 стран и завершила турнир с 14-ю золотыми медалями, заняв 1-е место в общекомандном зачете.Ранее сообщалось, что крымские борцы взяли медали международного турнира в Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пятиборцы взяли медали чемпионата мира в КитаеРоссийские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдаркахРоссиянин установил мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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