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Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира
Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира
Бойцы ММА из Симферополя, выступавшие в составе национальной сборной России на молодежном чемпионате мира, выбороли две золотые медали и одну серебряную в... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T21:55
2026-09-03T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Бойцы ММА из Симферополя, выступавшие в составе национальной сборной России на молодежном чемпионате мира, выбороли две золотые медали и одну серебряную в разных возрастных и весовых категориях. Спортсменов лично поздравил глава крымской столицы Михаил Афанасьев, сообщили в администрации.Он также обратился к тренерам чемпионов, поблагодарив их за профессионализм, преданность делу и огромный вклад в развитие спортивного таланта крымской молодежи.Все трое спортсменов – воспитанники Крымской региональной общественной организации "Клуб смешанных единоборств "Торнадо".Республику Крым и Симферополь они представляли в составе национальной сборной России, которая соревновалась в Абу-Даби на молодежном чемпионате мира по ММА в числе более чем 1200 спортсменов из 63 стран и завершила турнир с 14-ю золотыми медалями, заняв 1-е место в общекомандном зачете.Ранее сообщалось, что крымские борцы взяли медали международного турнира в Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пятиборцы взяли медали чемпионата мира в КитаеРоссийские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдаркахРоссиянин установил мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата
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новости крыма, симферополь, спорт, соревнования, награды
Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира

Бойцы ММА из Симферополя взяли два золота и серебро на чемпионате мира

21:55 03.09.2026
 
© Администрация Симферополя Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поздравил симферопольских спортсменов
 Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поздравил симферопольских спортсменов
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Бойцы ММА из Симферополя, выступавшие в составе национальной сборной России на молодежном чемпионате мира, выбороли две золотые медали и одну серебряную в разных возрастных и весовых категориях. Спортсменов лично поздравил глава крымской столицы Михаил Афанасьев, сообщили в администрации.

"От всего сердца поздравляю наших золотых медалисток: Муллаширову Ясмину Руслановну, Широкую Меланию Вячеславовну и обладателя серебряной медали – Скалозуба Максима Андреевича... Желаю нашим чемпионам дальнейших успехов. Пусть эти достижения станут стимулом для еще больших свершений, а Симферополь продолжит гордиться вами!" – сказал Афанасьев.

Он также обратился к тренерам чемпионов, поблагодарив их за профессионализм, преданность делу и огромный вклад в развитие спортивного таланта крымской молодежи.
Все трое спортсменов – воспитанники Крымской региональной общественной организации "Клуб смешанных единоборств "Торнадо".
Республику Крым и Симферополь они представляли в составе национальной сборной России, которая соревновалась в Абу-Даби на молодежном чемпионате мира по ММА в числе более чем 1200 спортсменов из 63 стран и завершила турнир с 14-ю золотыми медалями, заняв 1-е место в общекомандном зачете.
Ранее сообщалось, что крымские борцы взяли медали международного турнира в Турции.
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