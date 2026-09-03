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Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
Житель Ленинского района Крыма задержан по обвинению в жестоком убийстве друга в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта. Об этом сообщают главное... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T16:43
2026-09-03T16:43
2026-09-03T16:45
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происшествия
следком крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма задержан по обвинению в жестоком убийстве друга в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Фигурант расправился с жертвой кухонным ножом. На теле погибшего насчитали более 90 ножевых ранений.Полицию вызвали соседи, которые услышали из дома шум. Сотрудники уголовного розыска Ленинского района по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве с поличным.По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу сроком на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа и закопал тело: крымчанин получил 6 лет "строгача"132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство материСимферополец убил знакомого и закопал его тело в ботсаду
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, ленинский район, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, убийство, мвд по республике крым
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
Крымчанин жестоко расправился с другом кухонным ножом во время распития спиртного
16:43 03.09.2026 (обновлено: 16:45 03.09.2026)