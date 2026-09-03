https://crimea.ria.ru/20260903/bolee-90-nozhevykh-raneniy-krymchanin-zarezal-druga-vo-vremya-zastolya-1159070168.html

Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья

Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья

Житель Ленинского района Крыма задержан по обвинению в жестоком убийстве друга в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта. Об этом сообщают главное... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T16:43

2026-09-03T16:43

2026-09-03T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма задержан по обвинению в жестоком убийстве друга в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Фигурант расправился с жертвой кухонным ножом. На теле погибшего насчитали более 90 ножевых ранений.Полицию вызвали соседи, которые услышали из дома шум. Сотрудники уголовного розыска Ленинского района по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве с поличным.По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу сроком на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа и закопал тело: крымчанин получил 6 лет "строгача"132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство материСимферополец убил знакомого и закопал его тело в ботсаду

ленинский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ленинский район, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, убийство, мвд по республике крым