Рейтинг@Mail.ru
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/bolee-90-nozhevykh-raneniy-krymchanin-zarezal-druga-vo-vremya-zastolya-1159070168.html
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
Житель Ленинского района Крыма задержан по обвинению в жестоком убийстве друга в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта. Об этом сообщают главное... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T16:43
2026-09-03T16:45
новости крыма
ленинский район
происшествия
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
убийство
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0c12859507126fe7deb393454fff8c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма задержан по обвинению в жестоком убийстве друга в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Фигурант расправился с жертвой кухонным ножом. На теле погибшего насчитали более 90 ножевых ранений.Полицию вызвали соседи, которые услышали из дома шум. Сотрудники уголовного розыска Ленинского района по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве с поличным.По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу сроком на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа и закопал тело: крымчанин получил 6 лет "строгача"132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство материСимферополец убил знакомого и закопал его тело в ботсаду
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab5738b785828c7e590823f225556e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ленинский район, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, убийство, мвд по республике крым
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья

Крымчанин жестоко расправился с другом кухонным ножом во время распития спиртного

16:43 03.09.2026 (обновлено: 16:45 03.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма задержан по обвинению в жестоком убийстве друга в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
"Установлено, что двое лучших друзей в квартире одного из них распивали спиртное. Во время застолья между мужчинами случился конфликт на бытовой почве", – говорится в сообщении.
Фигурант расправился с жертвой кухонным ножом. На теле погибшего насчитали более 90 ножевых ранений.
Полицию вызвали соседи, которые услышали из дома шум. Сотрудники уголовного розыска Ленинского района по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве с поличным.
По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу сроком на два месяца.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убил соседа и закопал тело: крымчанин получил 6 лет "строгача"
132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство матери
Симферополец убил знакомого и закопал его тело в ботсаду
 
Новости КрымаЛенинский районПроисшествияСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымУбийствоМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:05На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта
17:55Все школы Крыма обеспечат генераторами
17:44ВТБ: оборот эквайринга бизнеса вырос в 1,5 раза в первом полугодии
17:39Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть улицы и площади
17:33Воздушная тревога звучит в Севастополе второй раз за день
17:28Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем году
17:09Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море
16:57ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области
16:43Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
16:36Спас людей ценой собственной жизни – в Крыму награжден сотрудник МЧС
16:22Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма
16:07Восхождение на пик Сталина – инфографика
15:57В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под суд
15:37Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма
15:20В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
15:10Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
14:55Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму
14:44Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
14:37Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма
Лента новостейМолния