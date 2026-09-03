https://crimea.ria.ru/20260903/benzin-v-sevastopole-gde-zapravit-bak-v-pyatnitsu-1159080572.html

Бензин в Севастополе: где заправить бак в пятницу

Бензин в Севастополе: где заправить бак в пятницу - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Бензин в Севастополе: где заправить бак в пятницу

В Севастополе бензин в пятницу можно приобрести по QR-коду, в свободной продаже только АИ-100 (98). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T21:34

2026-09-03T21:34

2026-09-03T21:37

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

транспорт

топливо

автомобиль

бензин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе бензин в пятницу можно приобрести по QR-коду, в свободной продаже только АИ-100 (98). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом, по его информации, ДТ, ДТ NP, АИ-100(98) будет в пятницу в свободной продаже – лимит до 40 литров. Он будет действовать на все виды топлива на четырех АЗС – в Верхнесадовом, Орлином, на Тавриде-1 и Тавриде-2.На АЗС поступило ограниченное количество топлива, поэтому продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00, позже заправки по кодам уже не будет. Разрешено наливать в канистры только АИ-92, и только для работы домашних генераторов, уточнил губернатор.Также на девяти АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.Заправка в канистры на АЗС этой фирмы запрещена, добавил он.За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить автоСитуация с топливом в Крыму – Аксенов рассказал о новшествахМишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, транспорт, топливо, автомобиль, бензин