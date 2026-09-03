Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/armiya-rossii-osvobodila-srazu-chetyre-naselennykh-punkta-na-ukraine-1159053801.html
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской области, а также один - в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:46
2026-09-03T12:53
россия
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179387_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_3fb296641eef2496562b443895478b66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской области, а также один - в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ижевка в Донецкой Народной Республике.Накануне подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. А подразделения группировки войск "Запад" освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской областиРоссийская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области Армия РФ освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
россия
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5d21bc89fc2d27f0bf53cd6d455c530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, харьковская область, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине

ВС России освободили три населенных пункта в Харьковской области и один в ДНР

12:46 03.09.2026 (обновлено: 12:53 03.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппировка войск "Центр"
Группировка войск Центр - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской области, а также один - в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ижевка в Донецкой Народной Республике.
Накануне подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. А подразделения группировки войск "Запад" освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области
Российская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области
Армия РФ освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
 
РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
15:10Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
14:55Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму
14:44Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
14:37Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма
14:31В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
14:12Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после приостановки движения
14:07В Саратовской области неизвестный расстрелял военного
14:02В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди
13:48Выступление Путина на сессии ВЭФ: главные заявления
13:25Крымский мост открыт для проезда
13:19Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:12В Крыму миновала угроза ракетной опасности
13:12В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
13:09В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто
13:03Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок
12:52Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации
12:46Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
12:41В Севастополе воздушная тревога
12:40В Крыму объявлена ракетная опасность
Лента новостейМолния