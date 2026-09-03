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Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской области, а также один - в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:46
2026-09-03T12:46
2026-09-03T12:53
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харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской области, а также один - в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ижевка в Донецкой Народной Республике.Накануне подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. А подразделения группировки войск "Запад" освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской областиРоссийская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области Армия РФ освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
россия
харьковская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, харьковская область, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
ВС России освободили три населенных пункта в Харьковской области и один в ДНР
12:46 03.09.2026 (обновлено: 12:53 03.09.2026)