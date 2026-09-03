https://crimea.ria.ru/20260903/armiya-rossii-osvobodila-srazu-chetyre-naselennykh-punkta-na-ukraine-1159053801.html

Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине

Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине

Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской области, а также один - в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T12:46

2026-09-03T12:46

2026-09-03T12:53

россия

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской области, а также один - в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ижевка в Донецкой Народной Республике.Накануне подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. А подразделения группировки войск "Запад" освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской областиРоссийская армия освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области Армия РФ освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области

россия

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, харьковская область, донецкая народная республика (днр)