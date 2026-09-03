https://crimea.ria.ru/20260903/aferist-iz-moskvy-poydet-v-koloniyu-za-obman-pensionera-iz-kryma-1159062917.html

Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма

Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма

Житель Москвы отправился в колонию за хищение 1,8 млн рублей у пенсионера из Феодосии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T15:37

2026-09-03T15:37

2026-09-03T15:37

новости крыма

крым

новости

феодосия

москва

прокуратура республики крым

мошенничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136648_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_91cf57d30ee78b52f9cc962f7e3b436e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Москвы отправился в колонию за хищение 1,8 млн рублей у пенсионера из Феодосии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, в мае 25-летний мужчина вступил в сговор с неизвестными. Его сообщники звонили пожилым гражданам, выдавая себя за правоохранителей и сообщали о якобы необходимости декларирования денежных средств.Суд приговорил виновного к 2,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники стали использовать в своих целях профилактическую систему киберугрозФедеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обманаВ России детей и подростков атакуют мошенники

крым

феодосия

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости, феодосия, москва, прокуратура республики крым, мошенничество