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Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма
Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма
Житель Москвы отправился в колонию за хищение 1,8 млн рублей у пенсионера из Феодосии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T15:37
2026-09-03T15:37
2026-09-03T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Москвы отправился в колонию за хищение 1,8 млн рублей у пенсионера из Феодосии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, в мае 25-летний мужчина вступил в сговор с неизвестными. Его сообщники звонили пожилым гражданам, выдавая себя за правоохранителей и сообщали о якобы необходимости декларирования денежных средств.Суд приговорил виновного к 2,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники стали использовать в своих целях профилактическую систему киберугрозФедеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обманаВ России детей и подростков атакуют мошенники
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Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма
Москвич в качестве курьера аферистов похитил у пенсионера из Крыма 1,8 млн рублей