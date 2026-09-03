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52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России
52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России - РИА Новости Крым, 03.09.2026
52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России
Обладателями стипендий президента и правительства России на 2026/2027 учебный год стали 52 студента Крымского федерального университета имени Вернадского. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T22:55
2026-09-03T22:55
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высшее образование в крыму
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Обладателями стипендий президента и правительства России на 2026/2027 учебный год стали 52 студента Крымского федерального университета имени Вернадского. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.Как уточнили в министерстве, стипендия президента РФ в размере 30 тысяч рублей ежемесячно назначена 18 студентам.Стипендию правительства в 20 тысяч рублей будут получать 34 студента КФУ.Все выплаты назначаются сроком на 12 месяцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государстваВ Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендииВ Крыму 40 студентов вузов получат стипендии от Совмина
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РИА Новости Крым
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новости крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, студенты, высшее образование, высшее образование в крыму, кфу (крымский федеральный университет)
52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России

52 крымских студента стали обладателями стипендий президента и правительства РФ

22:55 03.09.2026
 
© КФУ в Instagram / Ilya GogunskiyЗдание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
© КФУ в Instagram / Ilya Gogunskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Обладателями стипендий президента и правительства России на 2026/2027 учебный год стали 52 студента Крымского федерального университета имени Вернадского. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
"Престижные государственные стипендии являются формой особого признания высоких достижений молодежи в учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности. По сравнению с прошлым учебным годом число стипендиатов президента и правительства РФ среди обучающихся КФУ возросло на 6 человек", – говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, стипендия президента РФ в размере 30 тысяч рублей ежемесячно назначена 18 студентам.
Стипендию правительства в 20 тысяч рублей будут получать 34 студента КФУ.
Все выплаты назначаются сроком на 12 месяцев.
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Новости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовостиСтудентыВысшее образованиеВысшее образование в КрымуКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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