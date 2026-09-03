https://crimea.ria.ru/20260903/47-bespilotnikov-vsu-sbili-na-podlete-k-moskve-1159044393.html
47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве
47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 03.09.2026
47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве
В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T08:53
2026-09-03T08:53
2026-09-03T09:06
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атаки всу
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его данным, всего к этому времени сбито 47 дронов. ВСУ пытались ударить по Москве несколькими волнами. Первые 10 БПЛА сбили в 00:22, еще 17 уничтожены утром - в 4:41, в 7:15 ПВО отразила удар 10 вражеских дронов, в 8:44 сбиты еще 10 БПЛА.Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.Вечером в среду в Севастополе работали системы ПВО и была объявлена воздушная тревога. Военные отразили атаку трех украинских беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве
На подлете к Москве за утро уничтожили 47 украинских беспилотников
08:53 03.09.2026 (обновлено: 09:06 03.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его данным, всего к этому времени сбито 47 дронов. ВСУ пытались ударить по Москве несколькими волнами. Первые 10 БПЛА сбили в 00:22, еще 17 уничтожены утром - в 4:41, в 7:15 ПВО отразила удар 10 вражеских дронов, в 8:44 сбиты еще 10 БПЛА.
Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
Вечером в среду в Севастополе работали системы ПВО и была объявлена воздушная тревога. Военные отразили
атаку трех украинских беспилотников.
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