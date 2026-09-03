https://crimea.ria.ru/20260903/47-bespilotnikov-vsu-sbili-na-podlete-k-moskve-1159044393.html

47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве

47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 03.09.2026

47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве

В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T08:53

2026-09-03T08:53

2026-09-03T09:06

москва

сергей собянин

атаки всу

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его данным, всего к этому времени сбито 47 дронов. ВСУ пытались ударить по Москве несколькими волнами. Первые 10 БПЛА сбили в 00:22, еще 17 уничтожены утром - в 4:41, в 7:15 ПВО отразила удар 10 вражеских дронов, в 8:44 сбиты еще 10 БПЛА.Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.Вечером в среду в Севастополе работали системы ПВО и была объявлена воздушная тревога. Военные отразили атаку трех украинских беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости