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47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве
47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 03.09.2026
47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве
В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T08:53
2026-09-03T09:06
москва
сергей собянин
атаки всу
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его данным, всего к этому времени сбито 47 дронов. ВСУ пытались ударить по Москве несколькими волнами. Первые 10 БПЛА сбили в 00:22, еще 17 уничтожены утром - в 4:41, в 7:15 ПВО отразила удар 10 вражеских дронов, в 8:44 сбиты еще 10 БПЛА.Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.Вечером в среду в Севастополе работали системы ПВО и была объявлена воздушная тревога. Военные отразили атаку трех украинских беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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москва, сергей собянин, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве

На подлете к Москве за утро уничтожили 47 украинских беспилотников

08:53 03.09.2026 (обновлено: 09:06 03.09.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его данным, всего к этому времени сбито 47 дронов. ВСУ пытались ударить по Москве несколькими волнами. Первые 10 БПЛА сбили в 00:22, еще 17 уничтожены утром - в 4:41, в 7:15 ПВО отразила удар 10 вражеских дронов, в 8:44 сбиты еще 10 БПЛА.
Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
Вечером в среду в Севастополе работали системы ПВО и была объявлена воздушная тревога. Военные отразили атаку трех украинских беспилотников.
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МоскваСергей СобянинАтаки ВСУБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
08:5347 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве
08:27По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения
08:11"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках
07:49Новые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния
07:25Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто
07:19Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября
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06:41Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение
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06:02Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
00:01Погода в Крыму на четверг
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23:41Три беспилотника сбиты над Севастополем
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
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