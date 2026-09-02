https://crimea.ria.ru/20260902/zvuki-vzryvov-v-sevastopole--rabotaet-flot-1159032094.html

Звуки взрывов в Севастополе – работает флот

Звуки взрывов в Севастополе – работает флот - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Звуки взрывов в Севастополе – работает флот

В Севастополе до вечера проходят учения флота с гранатометанием. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T15:31

2026-09-02T15:31

2026-09-02T15:31

михаил развожаев

новости севастополя

севастополь

крым

учения

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837381_0:0:1745:982_1920x0_80_0_0_bffb48efa5d70473438f0ae3256cefd4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера проходят учения флота с гранатометанием. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя