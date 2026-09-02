Рейтинг@Mail.ru
Звуки взрывов в Севастополе – работает флот - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/zvuki-vzryvov-v-sevastopole--rabotaet-flot-1159032094.html
Звуки взрывов в Севастополе – работает флот
Звуки взрывов в Севастополе – работает флот - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Звуки взрывов в Севастополе – работает флот
В Севастополе до вечера проходят учения флота с гранатометанием. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T15:31
2026-09-02T15:31
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
крым
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837381_0:0:1745:982_1920x0_80_0_0_bffb48efa5d70473438f0ae3256cefd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера проходят учения флота с гранатометанием. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837381_194:0:1745:1163_1920x0_80_0_0_ea21da2512ab0fbede1b697ce1e7f7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
Звуки взрывов в Севастополе – работает флот

В Севастополе 2 сентября будет громко из-за флотских учений – Развожаев

15:31 02.09.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Канал Владимира Константинова в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера проходят учения флота с гранатометанием. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 17:00 в районе Северного и Южного молов флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольКрымУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках
17:02Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
16:55Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории
16:42На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского
16:33Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье
16:15Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
16:02Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире
15:52ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок
15:45В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой
15:37Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
15:31Звуки взрывов в Севастополе – работает флот
15:12Джанкой и Джанкойский район 3 сентября останутся без света
15:09"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года
14:43Путин: отношения РФ и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства
14:29Новые крымские традиции пополнили реестр нематериального достояния России
14:17Зеленский назначил Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ
14:07Трое малышей пострадали при обрушении стены в детсаду в Обнинске
13:55В Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государства
13:45Свято-Владимирскому собору 165 лет: в "Новом Херсонесе" открыли выставку
13:33Обстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за сутки
Лента новостейМолния