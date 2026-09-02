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Звуки взрывов в Севастополе – работает флот
Звуки взрывов в Севастополе – работает флот - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Звуки взрывов в Севастополе – работает флот
В Севастополе до вечера проходят учения флота с гранатометанием. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T15:31
2026-09-02T15:31
2026-09-02T15:31
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера проходят учения флота с гранатометанием. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Звуки взрывов в Севастополе – работает флот
В Севастополе 2 сентября будет громко из-за флотских учений – Развожаев