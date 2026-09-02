https://crimea.ria.ru/20260902/zelenskiy-uvolil-glavu-departamenta-sbu-posle-perestrelki-v-kieve-1159041722.html

Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве

Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве

Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Храмова, после перестрелки с участием... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T21:50

2026-09-02T21:50

2026-09-02T22:33

владимир зеленский

сбу (служба безопасности украины)

украина

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Храмова, после перестрелки с участием сотрудников СБУ и Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны в Киеве.Указ об увольнении Храмова с должности был опубликован на сайте Зеленского в среду вечером. Причина увольнения в документе не указывается.Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не могли поделить между собой мошеннические колл-центры. По данным СМИ, в результате один сотрудник ГУР погиб, еще двое ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников во время проведения спецоперации. СМИ сообщили о задержании троих сотрудников СБУ, участвовавших в перестрелке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, сбу (служба безопасности украины), украина, главное управление разведки украины (гур)