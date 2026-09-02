https://crimea.ria.ru/20260902/zelenskiy-uvolil-glavu-departamenta-sbu-posle-perestrelki-v-kieve-1159041722.html
Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Храмова, после перестрелки с участием... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T21:50
2026-09-02T21:50
2026-09-02T22:33
владимир зеленский
сбу (служба безопасности украины)
украина
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Храмова, после перестрелки с участием сотрудников СБУ и Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны в Киеве.Указ об увольнении Храмова с должности был опубликован на сайте Зеленского в среду вечером. Причина увольнения в документе не указывается.Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не могли поделить между собой мошеннические колл-центры. По данным СМИ, в результате один сотрудник ГУР погиб, еще двое ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников во время проведения спецоперации. СМИ сообщили о задержании троих сотрудников СБУ, участвовавших в перестрелке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, сбу (служба безопасности украины), украина, главное управление разведки украины (гур)
Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки сотрудников СБУ и ГУР в Киеве
21:50 02.09.2026 (обновлено: 22:33 02.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Храмова, после перестрелки с участием сотрудников СБУ и Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны в Киеве.
Указ об увольнении Храмова с должности был опубликован на сайте Зеленского в среду вечером. Причина увольнения в документе не указывается.
Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не могли поделить между собой мошеннические колл-центры. По данным СМИ, в результате один сотрудник ГУР погиб, еще двое ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников во время проведения спецоперации. СМИ сообщили о задержании троих сотрудников СБУ, участвовавших в перестрелке.
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