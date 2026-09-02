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Зеленский назначил Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Зеленский назначил Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ
Зеленский назначил Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Зеленский назначил Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T14:17
2026-09-02T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.Других подробностей принятого кадрового решения в указе нет.19 августа сообщалось, что украинский парламент проголосовал за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны.18 августа глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны.Ранее Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведкиЗеленский назначил Соболева руководителем офиса президентаНовый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение
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РИА Новости Крым
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киев, новости сво, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, кадры
Зеленский назначил Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ

14:17 02.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

"Назначить Зайца Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.

Других подробностей принятого кадрового решения в указе нет.
19 августа сообщалось, что украинский парламент проголосовал за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны.
18 августа глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны.
Ранее Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.
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