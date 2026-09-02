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Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
Ортопеды и травматологи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера вернули юному севастопольцу,... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T19:35
2026-09-02T19:35
2026-09-02T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Ортопеды и травматологи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера вернули юному севастопольцу, который получил спортивную травму, возможность полноценно ходить. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Несколько лет назад во время пробежки на тренировке подросток ощутил острую боль в колене. Врачи диагностировали у него нестабильность правого коленного сустава и растяжение связок. Севастопольские врачи провели три хирургических вмешательства, но из-за активного роста костей нестабильность сохранялась, а сустав опять смещался. Тогда медики решили обратиться в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России. Федеральные эксперты изучили результаты исследований и назначили госпитализацию 18-летнему пациенту из Севастополя.Сейчас парен уже свободно плавает, играет в водное поло, отжимается и приседает, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденномуВ России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапииРоссия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологией
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севастополь, здравоохранение в россии, здоровье, общество, новости
Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
Врачи федерального центра вернули 18-летнему севастопольцу способность полноценно ходить
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Ортопеды и травматологи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера вернули юному севастопольцу, который получил спортивную травму, возможность полноценно ходить. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Несколько лет назад во время пробежки на тренировке подросток ощутил острую боль в колене. Врачи диагностировали у него нестабильность правого коленного сустава и растяжение связок.
Севастопольские врачи провели три хирургических вмешательства, но из-за активного роста костей нестабильность сохранялась, а сустав опять смещался. Тогда медики решили обратиться в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России. Федеральные эксперты изучили результаты исследований и назначили госпитализацию 18-летнему пациенту из Севастополя.
"Операция прошла успешно. Специалисты вернули надколенник в правильное положение и стабилизировали коленный сустав, чтобы предотвратить повторные смещения. Спустя год юноша не чувствует боли и продолжает восстанавливаться", - говорится в сообщении.
Сейчас парен уже свободно плавает, играет в водное поло, отжимается и приседает, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий.
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