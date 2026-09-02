https://crimea.ria.ru/20260902/yunoshe-iz-sevastopolya-vrachi-vosstanovili-koleno-posle-travmy-1159020880.html

Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы

Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы

Ортопеды и травматологи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера вернули юному севастопольцу,... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T19:35

2026-09-02T19:35

2026-09-02T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Ортопеды и травматологи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера вернули юному севастопольцу, который получил спортивную травму, возможность полноценно ходить. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Несколько лет назад во время пробежки на тренировке подросток ощутил острую боль в колене. Врачи диагностировали у него нестабильность правого коленного сустава и растяжение связок. Севастопольские врачи провели три хирургических вмешательства, но из-за активного роста костей нестабильность сохранялась, а сустав опять смещался. Тогда медики решили обратиться в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России. Федеральные эксперты изучили результаты исследований и назначили госпитализацию 18-летнему пациенту из Севастополя.Сейчас парен уже свободно плавает, играет в водное поло, отжимается и приседает, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденномуВ России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапииРоссия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологией

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, здравоохранение в россии, здоровье, общество, новости