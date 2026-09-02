Рейтинг@Mail.ru
Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/yunoshe-iz-sevastopolya-vrachi-vosstanovili-koleno-posle-travmy-1159020880.html
Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
Ортопеды и травматологи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера вернули юному севастопольцу,... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T19:35
2026-09-02T19:35
севастополь
здравоохранение в россии
здоровье
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144627689_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_9404eb4f1d64a9b56b23947abfab3afe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Ортопеды и травматологи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера вернули юному севастопольцу, который получил спортивную травму, возможность полноценно ходить. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Несколько лет назад во время пробежки на тренировке подросток ощутил острую боль в колене. Врачи диагностировали у него нестабильность правого коленного сустава и растяжение связок. Севастопольские врачи провели три хирургических вмешательства, но из-за активного роста костей нестабильность сохранялась, а сустав опять смещался. Тогда медики решили обратиться в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России. Федеральные эксперты изучили результаты исследований и назначили госпитализацию 18-летнему пациенту из Севастополя.Сейчас парен уже свободно плавает, играет в водное поло, отжимается и приседает, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденномуВ России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапииРоссия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологией
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144627689_289:0:1280:743_1920x0_80_0_0_08f74286290d218a588ae238b7766ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, здравоохранение в россии, здоровье, общество, новости
Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы

Врачи федерального центра вернули 18-летнему севастопольцу способность полноценно ходить

19:35 02.09.2026
 
© Минздрав РоссииХирурги в операционной
Хирурги в операционной
© Минздрав России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Ортопеды и травматологи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера вернули юному севастопольцу, который получил спортивную травму, возможность полноценно ходить. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Несколько лет назад во время пробежки на тренировке подросток ощутил острую боль в колене. Врачи диагностировали у него нестабильность правого коленного сустава и растяжение связок.
Севастопольские врачи провели три хирургических вмешательства, но из-за активного роста костей нестабильность сохранялась, а сустав опять смещался. Тогда медики решили обратиться в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России. Федеральные эксперты изучили результаты исследований и назначили госпитализацию 18-летнему пациенту из Севастополя.
"Операция прошла успешно. Специалисты вернули надколенник в правильное положение и стабилизировали коленный сустав, чтобы предотвратить повторные смещения. Спустя год юноша не чувствует боли и продолжает восстанавливаться", - говорится в сообщении.
Сейчас парен уже свободно плавает, играет в водное поло, отжимается и приседает, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте на РИА Новости Крым:
Крымские врачи провели уникальную операцию новорожденному
В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии
Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологией
 
СевастопольЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:20Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
21:11Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
21:08В Севастополе объявлена воздушная тревога
20:57В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде
20:45В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
20:31238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
20:22Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
20:10Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
19:47Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы
19:35Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
19:22Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
19:11Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
19:02В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины
18:55Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса
18:41Рубио сделал заявление о передаче Украине лицензии на Patriot
18:31От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин
18:23В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
18:17Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
18:04Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ
17:56Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова
Лента новостейМолния