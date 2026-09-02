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ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках
ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках - РИА Новости Крым, 02.09.2026
ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках
Почти половина опрошенных россиян никогда не слышали термин "нейрокогнитивные технологии", однако около 70% респондентов хотели бы использовать банковские... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T17:12
2026-09-02T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Почти половина опрошенных россиян никогда не слышали термин "нейрокогнитивные технологии", однако около 70% респондентов хотели бы использовать банковские продукты и сервисы, созданные с помощью этих технологий, и готовы им доверять, приводятся данные опроса ВТБ, проведенного в рамках ВЭФ-2026.С термином "нейрокогнитивные технологии" хорошо знакомы только 13% опрошенных. Еще 38% респондентов ответили, что "что-то слышали", а 49% – узнали про эти технологии впервые.Большинство респондентов – 48% – с помощью нейротехнологий хотели бы улучшить интерфейс мобильного приложения банка. Еще 40% выбрали стиль коммуникации банка с клиентом, в том числе тон и частоту, а 39% – пространство и обслуживание в отделениях банка. Фактор персонализации в общении с банком и эмоции, которые клиенты испытывают при взаимодействии с продуктами и сервисами банка, важны подавляющему большинству – 86% и 81% респондентов соответственно.При этом 69% опрошенных россиян в той или иной мере комфортно относятся к идее, что банк может замерять эмоции клиентов. Еще 67% респондентов хотели бы, чтобы банковские продукты и сценарии взаимодействия с клиентами создавались с учетом анализа их эмоций. Такая же доля (67%) готова доверять продуктам, созданным с помощью нейрокогнитивных исследований.По словам заместителя руководителя технологического блока ВТБ Сергея Безбогова, банк рассматривает исследования как способ убрать из клиентского пути лишний стресс.Опрос был проведен в августе 2026 года в онлайн-формате. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и выше.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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втб, общество, нейросеть, наука и технологии, новости, вэф, опрос

ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках

17:12 02.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска банка ВТБ.
Вывеска банка ВТБ. - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Почти половина опрошенных россиян никогда не слышали термин "нейрокогнитивные технологии", однако около 70% респондентов хотели бы использовать банковские продукты и сервисы, созданные с помощью этих технологий, и готовы им доверять, приводятся данные опроса ВТБ, проведенного в рамках ВЭФ-2026.
С термином "нейрокогнитивные технологии" хорошо знакомы только 13% опрошенных. Еще 38% респондентов ответили, что "что-то слышали", а 49% – узнали про эти технологии впервые.
Большинство респондентов – 48% – с помощью нейротехнологий хотели бы улучшить интерфейс мобильного приложения банка. Еще 40% выбрали стиль коммуникации банка с клиентом, в том числе тон и частоту, а 39% – пространство и обслуживание в отделениях банка. Фактор персонализации в общении с банком и эмоции, которые клиенты испытывают при взаимодействии с продуктами и сервисами банка, важны подавляющему большинству – 86% и 81% респондентов соответственно.
При этом 69% опрошенных россиян в той или иной мере комфортно относятся к идее, что банк может замерять эмоции клиентов. Еще 67% респондентов хотели бы, чтобы банковские продукты и сценарии взаимодействия с клиентами создавались с учетом анализа их эмоций. Такая же доля (67%) готова доверять продуктам, созданным с помощью нейрокогнитивных исследований.
По словам заместителя руководителя технологического блока ВТБ Сергея Безбогова, банк рассматривает исследования как способ убрать из клиентского пути лишний стресс.
"До конца 2027 года нейрокогнитивные технологии могут затронут продукты и сервисы для каждого второго клиента крупных банков — от дизайна карт до персонализации предложений и стиля коммуникации. К 2030 году применение инструментов нейрокогнитивных исследований может стать отраслевым стандартом разработки пользовательских интерфейсов и коммуникаций", – приводит пресс-служба банка слова Безбогова.
Опрос был проведен в августе 2026 года в онлайн-формате. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и выше.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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