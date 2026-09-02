https://crimea.ria.ru/20260902/vtb-bolshinstvo-rossiyan-gotovy-doveryat-neyrotekhnologiyam-v-bankakh-1159035247.html

ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках

ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках - РИА Новости Крым, 02.09.2026

ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках

Почти половина опрошенных россиян никогда не слышали термин "нейрокогнитивные технологии", однако около 70% респондентов хотели бы использовать банковские... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T17:12

2026-09-02T17:12

2026-09-02T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Почти половина опрошенных россиян никогда не слышали термин "нейрокогнитивные технологии", однако около 70% респондентов хотели бы использовать банковские продукты и сервисы, созданные с помощью этих технологий, и готовы им доверять, приводятся данные опроса ВТБ, проведенного в рамках ВЭФ-2026.С термином "нейрокогнитивные технологии" хорошо знакомы только 13% опрошенных. Еще 38% респондентов ответили, что "что-то слышали", а 49% – узнали про эти технологии впервые.Большинство респондентов – 48% – с помощью нейротехнологий хотели бы улучшить интерфейс мобильного приложения банка. Еще 40% выбрали стиль коммуникации банка с клиентом, в том числе тон и частоту, а 39% – пространство и обслуживание в отделениях банка. Фактор персонализации в общении с банком и эмоции, которые клиенты испытывают при взаимодействии с продуктами и сервисами банка, важны подавляющему большинству – 86% и 81% респондентов соответственно.При этом 69% опрошенных россиян в той или иной мере комфортно относятся к идее, что банк может замерять эмоции клиентов. Еще 67% респондентов хотели бы, чтобы банковские продукты и сценарии взаимодействия с клиентами создавались с учетом анализа их эмоций. Такая же доля (67%) готова доверять продуктам, созданным с помощью нейрокогнитивных исследований.По словам заместителя руководителя технологического блока ВТБ Сергея Безбогова, банк рассматривает исследования как способ убрать из клиентского пути лишний стресс.Опрос был проведен в августе 2026 года в онлайн-формате. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и выше.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, общество, нейросеть, наука и технологии, новости, вэф, опрос