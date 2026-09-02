https://crimea.ria.ru/20260902/vsu-udarili-po-chetyrem-detsadam-i-shkole-v-zaporozhskoy-oblasti-1159036806.html

ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области

ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026

ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области

Боевики ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, повреждены четыре детских сада и школа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T17:39

2026-09-02T17:39

2026-09-02T17:41

энергодар

детский сад

школа

евгений балицкий

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, повреждены четыре детских сада и школа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ведется фиксация разрушений и оценка ущерба, добавил Балицкий.Он также отметил, что враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября — первый учебный день.Губернатор напомнил, что учебный процесс в городе Энергодаре, а также в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах организован в дистанционном формате в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенокВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской областиБьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР

энергодар

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, детский сад, школа, евгений балицкий, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, запорожская область