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ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области
ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026
ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области
Боевики ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, повреждены четыре детских сада и школа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T17:39
2026-09-02T17:41
энергодар
детский сад
школа
евгений балицкий
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, повреждены четыре детских сада и школа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ведется фиксация разрушений и оценка ущерба, добавил Балицкий.Он также отметил, что враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября — первый учебный день.Губернатор напомнил, что учебный процесс в городе Энергодаре, а также в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах организован в дистанционном формате в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенокВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской областиБьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР
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РИА Новости Крым
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энергодар, детский сад, школа, евгений балицкий, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, запорожская область
ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области

Четыре детских сада и школа атакованы боевиками ВСУ в Энергодаре – Балицкий

17:39 02.09.2026 (обновлено: 17:41 02.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, повреждены четыре детских сада и школа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник совершил очередное подлое и циничное преступление, нанеся массированный удар по гражданской инфраструктуре города Энергодара. Под прицелом киевских террористов оказались образовательные учреждения: повреждения получили четыре детских сада и общеобразовательная школа", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ведется фиксация разрушений и оценка ущерба, добавил Балицкий.
Он также отметил, что враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября — первый учебный день.
Губернатор напомнил, что учебный процесс в городе Энергодаре, а также в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах организован в дистанционном формате в целях безопасности.
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ЭнергодарДетский садШколаЕвгений БалицкийАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУЗапорожская область
 
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