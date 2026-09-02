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ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026
ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области
Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников колонну, которая везла гуманитарный груз жителям города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T11:42
2026-09-02T12:23
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников колонну, которая везла гуманитарный груз жителям города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, сначала подбили первую и последнюю машины, затем начали бить по остальным. Водителям удалось спастись, хотя один из них получил ранение.ВСУ регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру РФ, в том числе – новых регионов, прицельно бьют по мирным жителям – взрослым и детям. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на ХерсонщинеБьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
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херсонская область, владимир сальдо, новости сво, новые регионы россии, атаки всу
ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области

Сальдо: ВСУ намеренно ударили по колонне с гумпомощью на въезде в Алешки

11:42 02.09.2026 (обновлено: 12:23 02.09.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСВ Херсонской области ВСУ атаковали колонну с гуманитарной помощью
В Херсонской области ВСУ атаковали колонну с гуманитарной помощью
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников колонну, которая везла гуманитарный груз жителям города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешки шла гуманитарная колонна с десятью тоннами гуманитарной помощи — продукты и все необходимое людям, которые живут в тяжелейших условиях. Уже при въезде в город колонну атаковали украинские беспилотники", – написал Сальдо в своем канале в МАКС .
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСВ Херсонской области ВСУ атаковали колонну с гуманитарной помощью
В Херсонской области ВСУ атаковали колонну с гуманитарной помощью
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
В Херсонской области ВСУ атаковали колонну с гуманитарной помощью
По его данным, сначала подбили первую и последнюю машины, затем начали бить по остальным. Водителям удалось спастись, хотя один из них получил ранение.
"Груз до людей не дошел. За колонной следили и прекрасно видели, что перед ними гражданские машины с гуманитарной помощью. В городе остро не хватает продуктов, воды, лекарств. Удары по гуманитарным колоннам – это и есть блокада Алешек, которую противник сознательно пытается устроить", – констатировал глава области.
ВСУ регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру РФ, в том числе – новых регионов, прицельно бьют по мирным жителям – взрослым и детям. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовости СВОНовые регионы РоссииАтаки ВСУ
 
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