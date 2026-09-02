ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области
Сальдо: ВСУ намеренно ударили по колонне с гумпомощью на въезде в Алешки
11:42 02.09.2026 (обновлено: 12:23 02.09.2026)
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСВ Херсонской области ВСУ атаковали колонну с гуманитарной помощью
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников колонну, которая везла гуманитарный груз жителям города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешки шла гуманитарная колонна с десятью тоннами гуманитарной помощи — продукты и все необходимое людям, которые живут в тяжелейших условиях. Уже при въезде в город колонну атаковали украинские беспилотники", – написал Сальдо в своем канале в МАКС .
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСВ Херсонской области ВСУ атаковали колонну с гуманитарной помощью
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
В Херсонской области ВСУ атаковали колонну с гуманитарной помощью
По его данным, сначала подбили первую и последнюю машины, затем начали бить по остальным. Водителям удалось спастись, хотя один из них получил ранение.
"Груз до людей не дошел. За колонной следили и прекрасно видели, что перед ними гражданские машины с гуманитарной помощью. В городе остро не хватает продуктов, воды, лекарств. Удары по гуманитарным колоннам – это и есть блокада Алешек, которую противник сознательно пытается устроить", – констатировал глава области.
ВСУ регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру РФ, в том числе – новых регионов, прицельно бьют по мирным жителям – взрослым и детям. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
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