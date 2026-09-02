https://crimea.ria.ru/20260902/vsu-nanesli-udar-po-kolonne-s-gumpomoschyu-v-khersonskoy-oblasti--1159022374.html

ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026

ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников колонну, которая везла гуманитарный груз жителям города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T11:42

2026-09-02T11:42

2026-09-02T12:23

херсонская область

владимир сальдо

новости сво

новые регионы россии

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников колонну, которая везла гуманитарный груз жителям города Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, сначала подбили первую и последнюю машины, затем начали бить по остальным. Водителям удалось спастись, хотя один из них получил ранение.ВСУ регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру РФ, в том числе – новых регионов, прицельно бьют по мирным жителям – взрослым и детям. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют детей: 13-летний мальчик тяжело ранен на ХерсонщинеБьют по грузовикам: четыре человека погибли и трое ранены при атаках по ЛНР109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

херсонская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости сво, новые регионы россии, атаки всу