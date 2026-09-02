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ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок
ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 02.09.2026
ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок
Один человек погиб и двое ранены в результате атак украинских дронов на автомобили в Белгородской области. Как сообщает оперштаб региона, один из пострадавших – РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T15:52
2026-09-02T15:52
2026-09-02T15:52
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всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое ранены в результате атак украинских дронов на автомобили в Белгородской области. Как сообщает оперштаб региона, один из пострадавших – шестилетний ребенок.В селе Акулиновка Борисовского округа при ударе ВСУ по машине пострадали мама и ее 6-летняя дочь. С осколочными ранениями колена девочку доставляют в детскую областную клиническую больницу. Женщина с акубаротравмой продолжит лечение амбулаторно.Также при атаках в разных населенных пунктах ВСУ повреждены несколько легковых автомобилей и грузовик, жилые дома, хозпостройки, задние социального объекта, линии электропередач, оборудование одного из предприятий.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее в среду сообщил об ударе украинских боевиков по колонне, которая везла гуманитарный груз жителям города Алешки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем сбили беспилотникиВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятероУдарные дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт на Белгородчине
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ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок
Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ на машина на Белгородчине