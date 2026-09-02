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В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
В Севастополе теперь ежедневно в часы пик дежурят автобусы, маршрут которых соединяет южную и северную стороны города. Таким образом они компенсируют морской... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T18:23
2026-09-02T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе теперь ежедневно в часы пик дежурят автобусы, маршрут которых соединяет южную и северную стороны города. Таким образом они компенсируют морской транспорт, когда рейд через бухту перекрыт. Об этом сообщается в официальном канале правительства города в мессенджере МАКС.Отмечается, что компенсационные автобусы начали дежурить на площадях Нахимова и Захарова и будут здесь ежедневно ждать пассажиров в часы пиковой загруженности общественного транспорта.В феврале 2026 года на заседании правительства Севастополя губернатор города Михаил Развожаев жестко раскритиковал департамент транспорта за организацию работы компенсационных автобусов, маршрут которых соединяет южную и северную стороны города и работает, когда движение морского транспорта через Севастопольскую бухту перекрыто, в частности из-за тревог во время атак ВСУ. Тогда и.о. директора профильного департамента Павел Иено заверил, что на постоянной основе такой автобус будет ходить с площади Захарова на площадь Нахимова в случае объявления любой тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении ЗеленскогоС началом осени общественного транспорта в Симферополе станет большеВпервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
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севастополь, новости севастополя, транспорт, автобус, общество, новости крыма, правительство севастополя
В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы

В Севастополе стали дежурить компенсационные автобусы для "замены" катера через бухту

18:23 02.09.2026 (обновлено: 18:25 02.09.2026)
 
© Правительство СевастополяАвтобус в Севастополе
Автобус в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе теперь ежедневно в часы пик дежурят автобусы, маршрут которых соединяет южную и северную стороны города. Таким образом они компенсируют морской транспорт, когда рейд через бухту перекрыт. Об этом сообщается в официальном канале правительства города в мессенджере МАКС.
Отмечается, что компенсационные автобусы начали дежурить на площадях Нахимова и Захарова и будут здесь ежедневно ждать пассажиров в часы пиковой загруженности общественного транспорта.
"С 7-00 до 9-00 и с 17-00 до 19-00 на работу, домой и по делам смогут добраться пассажиры, которые не попали на катера из-за перекрытия рейда", – сказано в сообщении.
В феврале 2026 года на заседании правительства Севастополя губернатор города Михаил Развожаев жестко раскритиковал департамент транспорта за организацию работы компенсационных автобусов, маршрут которых соединяет южную и северную стороны города и работает, когда движение морского транспорта через Севастопольскую бухту перекрыто, в частности из-за тревог во время атак ВСУ. Тогда и.о. директора профильного департамента Павел Иено заверил, что на постоянной основе такой автобус будет ходить с площади Захарова на площадь Нахимова в случае объявления любой тревоги.
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