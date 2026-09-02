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В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы

В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы

В Севастополе теперь ежедневно в часы пик дежурят автобусы, маршрут которых соединяет южную и северную стороны города. Таким образом они компенсируют морской... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T18:23

2026-09-02T18:23

2026-09-02T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе теперь ежедневно в часы пик дежурят автобусы, маршрут которых соединяет южную и северную стороны города. Таким образом они компенсируют морской транспорт, когда рейд через бухту перекрыт. Об этом сообщается в официальном канале правительства города в мессенджере МАКС.Отмечается, что компенсационные автобусы начали дежурить на площадях Нахимова и Захарова и будут здесь ежедневно ждать пассажиров в часы пиковой загруженности общественного транспорта.В феврале 2026 года на заседании правительства Севастополя губернатор города Михаил Развожаев жестко раскритиковал департамент транспорта за организацию работы компенсационных автобусов, маршрут которых соединяет южную и северную стороны города и работает, когда движение морского транспорта через Севастопольскую бухту перекрыто, в частности из-за тревог во время атак ВСУ. Тогда и.о. директора профильного департамента Павел Иено заверил, что на постоянной основе такой автобус будет ходить с площади Захарова на площадь Нахимова в случае объявления любой тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении ЗеленскогоС началом осени общественного транспорта в Симферополе станет большеВпервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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