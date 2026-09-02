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В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
В Севастополе в этом году десять молодых аграриев получили от 200 до 250 тысяч рублей на развитие в профессии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T20:45
2026-09-02T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году десять молодых аграриев получили от 200 до 250 тысяч рублей на развитие в профессии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В числе получивших выплаты – сотрудники винодельного предприятия, уточнил он. Одна из них - Виктория Передерий, которая за четыре года выросла от старшего оператора линии розлива до ведущего технолога. Сейчас она отвечает за весь процесс — от переработки винограда до контроля показателей в лаборатории.Еще одна участница программы — Таисия Борисова. Она пришла на предприятие еще во время учёбы в колледже, прошла два сезона практики и после этого осталась работать. Сегодня Таисия отвечает за фильтрацию вина перед розливом, а параллельно учится в университете. Полученную выплату планирует потратить на повышение квалификации и часть средств отложить.Программа поддержки кадров в АПК действует в регионе с прошлого года, а в этом году ее расширили — выплату сразу получили 10 специалистов в возрасте до 35 лет с профильным образованием.Ранее сообщалось, что предприниматели в Севастополе могут получить до трех миллионов рублей на организацию туристических проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастовОколо 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, поддержка аграриев
В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей

В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты от 200 до 250 тысяч рублей - Развожаев

20:45 02.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году десять молодых аграриев получили от 200 до 250 тысяч рублей на развитие в профессии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Продолжаем поддерживать молодых специалистов, которые выбирают работу в агропромышленном комплексе Севастополя. В этом году 10 молодых аграриев получили от 200 до 250 тысяч рублей. Эти деньги помогают специалистам развиваться в профессии и оставаться работать в городе", - говорится в сообщении.
В числе получивших выплаты – сотрудники винодельного предприятия, уточнил он. Одна из них - Виктория Передерий, которая за четыре года выросла от старшего оператора линии розлива до ведущего технолога. Сейчас она отвечает за весь процесс — от переработки винограда до контроля показателей в лаборатории.
Еще одна участница программы — Таисия Борисова. Она пришла на предприятие еще во время учёбы в колледже, прошла два сезона практики и после этого осталась работать. Сегодня Таисия отвечает за фильтрацию вина перед розливом, а параллельно учится в университете. Полученную выплату планирует потратить на повышение квалификации и часть средств отложить.
Программа поддержки кадров в АПК действует в регионе с прошлого года, а в этом году ее расширили — выплату сразу получили 10 специалистов в возрасте до 35 лет с профильным образованием.
Ранее сообщалось, что предприниматели в Севастополе могут получить до трех миллионов рублей на организацию туристических проектов.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПоддержка аграриев
 
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