https://crimea.ria.ru/20260902/v-rossii-startuet-kampaniya-po-vaktsinatsii-protiv-grippa-1159020229.html

В России стартует кампания по вакцинации против гриппа

В России стартует кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В России стартует кампания по вакцинации против гриппа

В России начинается кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Ее старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T22:10

2026-09-02T22:10

2026-09-02T22:10

россия

роспотребнадзор

вакцина

вакцинация

грипп

гонконгский грипп

свиной грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В России начинается кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Ее старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, поставки российской вакцины от гриппа начинаются во все регионы. Препарат эффективно формирует иммунитет, подчеркнула глава ведомства."Население Российской Федерации вакцинируется исключительно российскими вакцинами с очень хорошим антигенным уровнем, наполнение которых формирует иммунитет", – подчеркнула Попова.По ее данным, в прошлом году прививки получили более 55% населения страны, в этом рекомендовано привить до 60% населения. При этом россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы сформировать иммунитет против новых вариантов гриппа – гонконгского и свиного, которые могут прийти и в Россию.Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа, сообщала глава Попова ранее в среду на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас за границейКак будут использовать вакцину от рака кожи в РоссииНазвана самая смертоносная инфекция в мире

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россия, роспотребнадзор, вакцина, вакцинация, грипп, гонконгский грипп, свиной грипп