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В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море

В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море

Москву не устраивают такие паллиативные решения, как предлагаемое перемирие с Киевом на Черном море, поскольку Россия заинтересована в прочном мире. Об этом на... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T07:43

2026-09-02T07:43

2026-09-02T07:43

россия

черное море

украина

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

перемирие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Москву не устраивают такие паллиативные решения, как предлагаемое перемирие с Киевом на Черном море, поскольку Россия заинтересована в прочном мире. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.При этом, по его словам, Россия готова к достижению прочного мира, который предусматривает устранение первопричин конфликта.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что накачка Киева новыми вооружениями серьезно не повлияет на развитие СВО по сценарию России, а лишь затянет агонию киевского режима и нанесет серьезный урон двусторонним отношениям России с Вашингтоном и Анкарой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииИран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и РоссииКак будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля

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2026

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россия, черное море, украина, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), перемирие