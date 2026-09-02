https://crimea.ria.ru/20260902/v-mid-ne-prinyali-predlozheniya-po-vremennomu-peremiriyu-v-chernom-more-1159015873.html
В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море
В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море
Москву не устраивают такие паллиативные решения, как предлагаемое перемирие с Киевом на Черном море, поскольку Россия заинтересована в прочном мире. Об этом на... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T07:43
2026-09-02T07:43
2026-09-02T07:43
россия
черное море
украина
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
перемирие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_e75173436165f0df58f9ada05f3ddcb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Москву не устраивают такие паллиативные решения, как предлагаемое перемирие с Киевом на Черном море, поскольку Россия заинтересована в прочном мире. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.При этом, по его словам, Россия готова к достижению прочного мира, который предусматривает устранение первопричин конфликта.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что накачка Киева новыми вооружениями серьезно не повлияет на развитие СВО по сценарию России, а лишь затянет агонию киевского режима и нанесет серьезный урон двусторонним отношениям России с Вашингтоном и Анкарой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииИран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и РоссииКак будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля
россия
черное море
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_9aa7e318bbcf1bd06b932ab34f2446f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, украина, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), перемирие
В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море
Для России неприемлемы предложения по временному перемирию в Черном море – МИД