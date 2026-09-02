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В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков
В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков
Крымчане смогут передавать показания счетчиков горячей воды и тепла в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", позвонив по специальному телефону с автоответчиком... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T08:12
2026-09-02T08:12
2026-09-02T08:12
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отопительный сезон в крыму
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дмитрий прилипко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Крымчане смогут передавать показания счетчиков горячей воды и тепла в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", позвонив по специальному телефону с автоответчиком. Необходимый набор цифровых продуктов уже разработан и будет запущен в течение 2-3 месяцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По его словам, порядка 80% обращений на номера "Крымтеплокоммунэнерго" сегодня связаны с получением информации о тарифах, начислениях и задолженностях. Таким образом, благодаря реализации цифровой модели, предоставляющей целый комплекс услуг, отпадет масса вопросов, когда требуется живое общение с сотрудниками предприятия, при этом абоненты получат своевременную информацию и помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Симферополь готовится к отопительному сезонуВ Крыму к зиме планируют заменить около 40 километров изношенных теплосетейВласти Киева готовятся отселять людей на случай отсутствия отопления зимой
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В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков
В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков горячей воды и отопления