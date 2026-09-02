https://crimea.ria.ru/20260902/v-krymu-poyavitsya-umnyy-robot-dlya-priema-pokazaniy-schetchikov-1159003625.html

В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков

В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков

Крымчане смогут передавать показания счетчиков горячей воды и тепла в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", позвонив по специальному телефону с автоответчиком... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T08:12

2026-09-02T08:12

2026-09-02T08:12

крымтеплокоммунэнерго

отопительный сезон в крыму

крым

новости крыма

дмитрий прилипко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Крымчане смогут передавать показания счетчиков горячей воды и тепла в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", позвонив по специальному телефону с автоответчиком. Необходимый набор цифровых продуктов уже разработан и будет запущен в течение 2-3 месяцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По его словам, порядка 80% обращений на номера "Крымтеплокоммунэнерго" сегодня связаны с получением информации о тарифах, начислениях и задолженностях. Таким образом, благодаря реализации цифровой модели, предоставляющей целый комплекс услуг, отпадет масса вопросов, когда требуется живое общение с сотрудниками предприятия, при этом абоненты получат своевременную информацию и помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Симферополь готовится к отопительному сезонуВ Крыму к зиме планируют заменить около 40 километров изношенных теплосетейВласти Киева готовятся отселять людей на случай отсутствия отопления зимой

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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