https://crimea.ria.ru/20260902/v-krymu-oteli-nachali-zaselyat-rossiyan-po-id-1159025246.html
В Крыму отели начали заселять россиян по ID
В Крыму отели начали заселять россиян по ID - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Крыму отели начали заселять россиян по ID
В Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг". Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T12:56
2026-09-02T12:56
2026-09-02T12:55
новости крыма
сергей ганзий
отдых
отдых в крыму
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отели крыма
минкурортов крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158563526_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_7924290d0788124b3e64b524c7cb675b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.Он призвал всех крымских отельеров, в объектах размещения которых есть более полусотни номеров, активнее подключаться, поскольку "эта норма является обязательной", к тому же технических сложностей ей следовать нет."Достаточно внести изменения в автоматизированные системы управления, которые установлены в отельных комплексах... И с точки зрения гостиницы это удобно, потому что сокращает время регистрации гостя... Целевой показатель – до 1 минуты на сегодняшний день установлен в Российской Федерации", – уточнил Ганзий.Для туриста, по его словам, это еще проще, к тому же это возможность, то есть удобная альтернатива, а не обязанность, добавил министр."Для гостя наряду с классическими возможностями по регистрации – через паспорт либо водительское удостоверение – это дополнительная опция... в рамках цифровизации в том числе и в туристской отрасли... Достаточно в национальном мессенджере МАКС сделать себе цифровой ID и подтянуть паспортные данные туда, для того, чтобы иметь возможность регистрироваться в отельных комплексах с помощью телефона ", – сказал Ганзий.Министр пообещал также, что в Крыму были и еще будут проводиться обучающие семинары для отельеров, чтобы сложностей с подключением новой опции ни у кого не возникало."Один из разработчиков у нас отвечал на вопросы наших отельеров. Более 200 отельеров принимали участие в мероприятии, и мы эту работу будем продолжать для того, чтобы Республика Крым также вошла в число регионов-лидеров в Российской Федерации, которые предоставляют услугу по цифровой регистрации в отельных комплексах" – заключил Ганзий.Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС Платить за билеты в Крым можно цифровым рублем
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158563526_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_3b0c3157d7829e41cbac936f1944c310.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, сергей ганзий, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отели крыма, минкурортов крыма
В Крыму отели начали заселять россиян по ID
В Крыму отели стали заселять гостей по ID в соответствии с постановлением правительства РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны
предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.
"Вступили в силу изменения в правила, которые утверждены постановлением правительства РФ №19.12 "О предоставлении гостиничных услуг"... Мы работу в Республике Крым уже начали, и она активно идет на сегодняшний день", – сказал Ганзий.
Он призвал всех крымских отельеров, в объектах размещения которых есть более полусотни номеров, активнее подключаться, поскольку "эта норма является обязательной", к тому же технических сложностей ей следовать нет.
"Достаточно внести изменения в автоматизированные системы управления, которые установлены в отельных комплексах... И с точки зрения гостиницы это удобно, потому что сокращает время регистрации гостя... Целевой показатель – до 1 минуты на сегодняшний день установлен в Российской Федерации", – уточнил Ганзий.
Для туриста, по его словам, это еще проще, к тому же это возможность, то есть удобная альтернатива, а не обязанность, добавил министр.
"Для гостя наряду с классическими возможностями по регистрации – через паспорт либо водительское удостоверение – это дополнительная опция... в рамках цифровизации в том числе и в туристской отрасли... Достаточно в национальном мессенджере МАКС сделать себе цифровой ID и подтянуть паспортные данные туда, для того, чтобы иметь возможность регистрироваться в отельных комплексах с помощью телефона ", – сказал Ганзий.
Министр пообещал также, что в Крыму были и еще будут проводиться обучающие семинары для отельеров, чтобы сложностей с подключением новой опции ни у кого не возникало.
"Один из разработчиков у нас отвечал на вопросы наших отельеров. Более 200 отельеров принимали участие в мероприятии, и мы эту работу будем продолжать для того, чтобы Республика Крым также вошла в число регионов-лидеров в Российской Федерации, которые предоставляют услугу по цифровой регистрации в отельных комплексах" – заключил Ганзий.
Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: