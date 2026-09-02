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В Крыму отели начали заселять россиян по ID

В Крыму отели начали заселять россиян по ID - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В Крыму отели начали заселять россиян по ID

В Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг". Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T12:56

2026-09-02T12:56

2026-09-02T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.Он призвал всех крымских отельеров, в объектах размещения которых есть более полусотни номеров, активнее подключаться, поскольку "эта норма является обязательной", к тому же технических сложностей ей следовать нет."Достаточно внести изменения в автоматизированные системы управления, которые установлены в отельных комплексах... И с точки зрения гостиницы это удобно, потому что сокращает время регистрации гостя... Целевой показатель – до 1 минуты на сегодняшний день установлен в Российской Федерации", – уточнил Ганзий.Для туриста, по его словам, это еще проще, к тому же это возможность, то есть удобная альтернатива, а не обязанность, добавил министр."Для гостя наряду с классическими возможностями по регистрации – через паспорт либо водительское удостоверение – это дополнительная опция... в рамках цифровизации в том числе и в туристской отрасли... Достаточно в национальном мессенджере МАКС сделать себе цифровой ID и подтянуть паспортные данные туда, для того, чтобы иметь возможность регистрироваться в отельных комплексах с помощью телефона ", – сказал Ганзий.Министр пообещал также, что в Крыму были и еще будут проводиться обучающие семинары для отельеров, чтобы сложностей с подключением новой опции ни у кого не возникало."Один из разработчиков у нас отвечал на вопросы наших отельеров. Более 200 отельеров принимали участие в мероприятии, и мы эту работу будем продолжать для того, чтобы Республика Крым также вошла в число регионов-лидеров в Российской Федерации, которые предоставляют услугу по цифровой регистрации в отельных комплексах" – заключил Ганзий.Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму Мобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКС Платить за билеты в Крым можно цифровым рублем

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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