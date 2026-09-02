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В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде
В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде
Первые сильные шторма начинаются у крымского побережья в конце лета, с началом осени. Именно в это время, как правило, становится больше трагических случаев на... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T20:57
2026-09-02T20:57
александр зраенко
гу мчс рф по республике крым
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
крым
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Первые сильные шторма начинаются у крымского побережья в конце лета, с началом осени. Именно в это время, как правило, становится больше трагических случаев на воде. Так, только за прошедшую неделю их было семь, при этом два человека утонули. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.Гость студии добавил, что человеческая беспечность и желание сделать красивые фотографии бушующей стихии приводят к несчастным случаям."Постоянно информируем всеми средствами, массово, через громкоговорители, что выход к берегоукрепительные и гидрологическим укрепительным сооружениям запрещен во время шторма, что есть риски уноса, риски смыва, но в поисках красивых кадров люди совершают глупости", - пояснил он.В текущем году, по его информации, фактов именно сноса волной, который повлек бы смерть человека, не было зафиксировано."Сколько таких случаев было, что уносит и детей, и взрослых из-за одной волны, из-за одной фотографии либо из-за шалости", - обратил внимание главный государственный инспектор МЧС.Александр Зраенко также добавил, что в целом в текущем году в Крыму произошло 21 происшествие."В прошлом году у нас было 28. Снижение 25% - неплохой показатель. К сожалению, в текущем году погибло 15 человек. В прошлом году на этот период – 18 человек, снижение 17%. Детской гибели у нас не было зафиксировано в этом году. В прошлом - был один такой случай. Спасено 17 человек, в прошлом году - 23, снижение 26%. То есть в целом цифры статистики имеют положительную динамику, но здесь необходимо отметить, что нагрузка на туристическую инфраструктуру в этом году была чуть-чуть снижена, но это не показывает, что уровень культуры безопасности увеличился", - подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коварство волн и ветра: какие правила безопасности соблюдать на отдыхе в Крыму9 человек погибли на водных объектах КрымаВ Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
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александр зраенко, гу мчс рф по республике крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), крым, происшествия, новости крыма
В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде

Два человека погибли в штормящем море у берегов Крыма за неделю - МЧС

20:57 02.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Первые сильные шторма начинаются у крымского побережья в конце лета, с началом осени. Именно в это время, как правило, становится больше трагических случаев на воде. Так, только за прошедшую неделю их было семь, при этом два человека утонули. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.
"В прошлом году за этот период, к сожалению, погибло восемь человек, двоих из которых снесло с берега, и шесть - при купании в шторм в море. Все это связано либо с эксплуатацией рыболовного отдыха в виде сап-досок, уносов в открытое море, при наличии ветровой нагрузки, либо при купании в штормовом море", - отметил он.
Гость студии добавил, что человеческая беспечность и желание сделать красивые фотографии бушующей стихии приводят к несчастным случаям.
"Постоянно информируем всеми средствами, массово, через громкоговорители, что выход к берегоукрепительные и гидрологическим укрепительным сооружениям запрещен во время шторма, что есть риски уноса, риски смыва, но в поисках красивых кадров люди совершают глупости", - пояснил он.
В текущем году, по его информации, фактов именно сноса волной, который повлек бы смерть человека, не было зафиксировано.
"Сколько таких случаев было, что уносит и детей, и взрослых из-за одной волны, из-за одной фотографии либо из-за шалости", - обратил внимание главный государственный инспектор МЧС.
Александр Зраенко также добавил, что в целом в текущем году в Крыму произошло 21 происшествие.
"В прошлом году у нас было 28. Снижение 25% - неплохой показатель. К сожалению, в текущем году погибло 15 человек. В прошлом году на этот период – 18 человек, снижение 17%. Детской гибели у нас не было зафиксировано в этом году. В прошлом - был один такой случай. Спасено 17 человек, в прошлом году - 23, снижение 26%. То есть в целом цифры статистики имеют положительную динамику, но здесь необходимо отметить, что нагрузка на туристическую инфраструктуру в этом году была чуть-чуть снижена, но это не показывает, что уровень культуры безопасности увеличился", - подчеркнул он.
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Александр ЗраенкоГУ МЧС РФ по Республике КрымГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России)КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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