Рейтинг@Mail.ru
В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/v-krymu-chetverykh-muzhchin-uneslo-v-more--dvoe-pogibli-i-odnogo-ischut--1159016851.html
В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T08:56
2026-09-02T09:26
крым
азовское море
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
срочные новости крыма
общество
шторм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/02/1159016919_0:221:1920:1301_1920x0_80_0_0_62f0da675b13433a6c1323f27b02127c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."В акватории Азовского моря, из-за нарушения правил безопасности на водных объектах, произошло происшествие. В районе поселка Маяк (территория пансионата "Свет маяка") четырех граждан унесло в море", - говорится в сообщении.По данным спасателей, инцидент произошел на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.На данный момент ведутся поиски четвертого мужчины силами инспекторов ГИМС МЧС России и спасателями Специального морского отряда. Применяются средства визуального наблюдения и водолазное обследование прибрежной зоны.В середине августа сообщалось, что в Крыму с начала года произошло 13 происшествий на водных объектах. Также зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Кубани: во время тренировки по гребле в реке утонул подростокВ Дагестане подросток погиб во время катания на гидроциклеВ Херсонской области двое детей утонули в Азовском море
крым
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/02/1159016919_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_b8b3b98a55f328639e2efba5610bce09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, азовское море, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма, общество, шторм
В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут

В Крыму четверых мужчин унесло в Азовское море – двое погибли и еще одного ищут спасатели

08:56 02.09.2026 (обновлено: 09:26 02.09.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму четверых мужчин унесло в Азовское море – двое погибли и еще одного ищут спасатели
В Крыму четверых мужчин унесло в Азовское море – двое погибли и еще одного ищут спасатели
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"В акватории Азовского моря, из-за нарушения правил безопасности на водных объектах, произошло происшествие. В районе поселка Маяк (территория пансионата "Свет маяка") четырех граждан унесло в море", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, инцидент произошел на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.
"Со слов очевидцев, четверо мужчин самостоятельно вошли в воду, после чего были подхвачены течением. Трое из них были извлечены неравнодушными гражданами до прибытия спасательных подразделений. К сожалению, двое погибли (71-летний и 59-летний мужчины), третий доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в МЧС.
На данный момент ведутся поиски четвертого мужчины силами инспекторов ГИМС МЧС России и спасателями Специального морского отряда. Применяются средства визуального наблюдения и водолазное обследование прибрежной зоны.
"Основными факторами риска послужило купание в состоянии алкогольного опьянения в несанкционированном месте при наличии опасных течений", - отметили в МЧС.
В середине августа сообщалось, что в Крыму с начала года произошло 13 происшествий на водных объектах. Также зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП на Кубани: во время тренировки по гребле в реке утонул подросток
В Дагестане подросток погиб во время катания на гидроцикле
В Херсонской области двое детей утонули в Азовском море
 
КрымАзовское мореПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаОбществоШторм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты
09:25В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
08:56В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
08:35Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим
08:23Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
08:19Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября
08:12В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков
07:56День российской гвардии – инфографика
07:43В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море
07:22Новости Крыма: главное на утро 2 сентября
07:00Крымский мост: обстановка к утру среды
06:40Любимый дядюшка всего Союза – к 100-летию со дня рождения Евгения Леонова
06:04Как ученые из Крыма покоряли пещеру Крубера в международной экспедиции
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 2 сентября
23:57Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО
23:43Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов
23:27Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике
23:23Путин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм
22:55Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главное за день
Лента новостейМолния