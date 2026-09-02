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В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T08:56
2026-09-02T08:56
2026-09-02T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."В акватории Азовского моря, из-за нарушения правил безопасности на водных объектах, произошло происшествие. В районе поселка Маяк (территория пансионата "Свет маяка") четырех граждан унесло в море", - говорится в сообщении.По данным спасателей, инцидент произошел на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.На данный момент ведутся поиски четвертого мужчины силами инспекторов ГИМС МЧС России и спасателями Специального морского отряда. Применяются средства визуального наблюдения и водолазное обследование прибрежной зоны.В середине августа сообщалось, что в Крыму с начала года произошло 13 происшествий на водных объектах. Также зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Кубани: во время тренировки по гребле в реке утонул подростокВ Дагестане подросток погиб во время катания на гидроциклеВ Херсонской области двое детей утонули в Азовском море
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В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
В Крыму четверых мужчин унесло в Азовское море – двое погибли и еще одного ищут спасатели
08:56 02.09.2026 (обновлено: 09:26 02.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"В акватории Азовского моря, из-за нарушения правил безопасности на водных объектах, произошло происшествие. В районе поселка Маяк (территория пансионата "Свет маяка") четырех граждан унесло в море", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, инцидент произошел на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.
"Со слов очевидцев, четверо мужчин самостоятельно вошли в воду, после чего были подхвачены течением. Трое из них были извлечены неравнодушными гражданами до прибытия спасательных подразделений. К сожалению, двое погибли (71-летний и 59-летний мужчины), третий доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в МЧС.
На данный момент ведутся поиски четвертого мужчины силами инспекторов ГИМС МЧС России и спасателями Специального морского отряда. Применяются средства визуального наблюдения и водолазное обследование прибрежной зоны.
"Основными факторами риска послужило купание в состоянии алкогольного опьянения в несанкционированном месте при наличии опасных течений", - отметили в МЧС.
В середине августа сообщалось
, что в Крыму с начала года произошло 13 происшествий на водных объектах. Также зафиксировано
два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах.
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