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В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут

В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут

В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T08:56

2026-09-02T08:56

2026-09-02T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."В акватории Азовского моря, из-за нарушения правил безопасности на водных объектах, произошло происшествие. В районе поселка Маяк (территория пансионата "Свет маяка") четырех граждан унесло в море", - говорится в сообщении.По данным спасателей, инцидент произошел на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.На данный момент ведутся поиски четвертого мужчины силами инспекторов ГИМС МЧС России и спасателями Специального морского отряда. Применяются средства визуального наблюдения и водолазное обследование прибрежной зоны.В середине августа сообщалось, что в Крыму с начала года произошло 13 происшествий на водных объектах. Также зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Кубани: во время тренировки по гребле в реке утонул подростокВ Дагестане подросток погиб во время катания на гидроциклеВ Херсонской области двое детей утонули в Азовском море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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