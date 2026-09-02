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В Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государства - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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В Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государства
В Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государства - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государства
В Крыму в новом учебном году в вузы и колледжи приняты на обучение за счет федерального и регионального бюджетов порядка 15 тысяч студентов-первокурсников. Об... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T13:55
2026-09-02T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Крыму в новом учебном году в вузы и колледжи приняты на обучение за счет федерального и регионального бюджетов порядка 15 тысяч студентов-первокурсников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы, на 6075 бюджетных мест в вузах абитуриенты подали более 50 тысяч заявлений, а на 9462 бюджетных места в учреждениях СПО претендовали свыше 70 тысяч человек.При этом учиться в Крыму хотят ребята из самых разных регионов – от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска, добавил он.Ранее сообщалось, что в КФУ им. В.И. Вернадского по ряду специальностей количество бюджетных мест для детей участников СВО и ветеранов спецоперации увеличили с десяти до 20-30 процентов.В Крыму среди абитуриентов растет интерес к специальностям инженерной направленности, рассказывала ранее первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина, подводя предварительные итоги вступительной кампании.Также сообщалось, что в этом году интерес к поступлению в Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского проявили около семи тысяч абитуриентов, подавших заявления на 37 тысяч конкурсных групп.Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, рассказывала ранее начальник учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Специалистов для Запорожской АЭС обучают в СевастополеВ Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендииВ Крыму 40 студентов вузов получат стипендии от Совмина
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крым, новости крыма, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, высшее образование в крыму
В Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государства

В Крыму в вузы и колледжи приняты на обучение за счет бюджета 15 тысяч первокурсников

13:55 02.09.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПриемная кампания в российских вузах
Приемная кампания в российских вузах - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В Крыму в новом учебном году в вузы и колледжи приняты на обучение за счет федерального и регионального бюджетов порядка 15 тысяч студентов-первокурсников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В этом учебном году к обучению за счет федерального и регионального бюджетов приступили более 6 тыс. студентов-первокурсников организаций высшего образования Республики Крым. Еще около 9 тыс. человек начали обучение в учреждениях среднего профессионального образования", - написал он в МАКС.
По информации главы, на 6075 бюджетных мест в вузах абитуриенты подали более 50 тысяч заявлений, а на 9462 бюджетных места в учреждениях СПО претендовали свыше 70 тысяч человек.
"Результаты вступительной кампании в крымские творческие образовательные учреждения тоже говорят сами за себя: поток абитуриентов в текущем году увеличился на 12 % в сравнении с прошлым годом. На 366 бюджетных мест было подано более 2 тысяч заявлений", - уточнил глава.
При этом учиться в Крыму хотят ребята из самых разных регионов – от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска, добавил он.
Ранее сообщалось, что в КФУ им. В.И. Вернадского по ряду специальностей количество бюджетных мест для детей участников СВО и ветеранов спецоперации увеличили с десяти до 20-30 процентов.
В Крыму среди абитуриентов растет интерес к специальностям инженерной направленности, рассказывала ранее первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина, подводя предварительные итоги вступительной кампании.
Также сообщалось, что в этом году интерес к поступлению в Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского проявили около семи тысяч абитуриентов, подавших заявления на 37 тысяч конкурсных групп.
Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, рассказывала ранее начальник учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновОбразование в Крыму и СевастополеСреднее профессиональное образование в КрымуВысшее образование в Крыму
 
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