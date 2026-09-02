https://crimea.ria.ru/20260902/v-kieve-zaderzhany-troe-sbushnikov-posle-perestrelki-s-voennoy-razvedkoy-1159033020.html

В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой

В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой

В Киеве задержаны трое сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), которые участвовали в перестрелке с сотрудниками главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T15:45

2026-09-02T15:45

2026-09-02T15:45

киев

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Киеве задержаны трое сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), которые участвовали в перестрелке с сотрудниками главного управления разведки (ГУР) минобороны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.В Киеве в среду произошла перестрелка между представителями СБУ и ГУР. В службе безопасности Украины заявили, что якобы занимались расследованием дела о покушении на одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* (признан в России террористической организацией), но ей в этом пыталась помешать группа вооруженных лиц из числа военнослужащих сил обороны.Также сообщается, что сотрудники ГУР, ранее задержанные службой безопасности о время инцидента, уже отпущены.Журналисты, ссылаясь на источники, утверждают, что истоки конфликта между двумя спецслужбами лежат в давней личной вражде главы офиса президента, бывшего начальника ГУР Кирилла Буданова** и и.о. главы СБУ Александра Поклада.Буданов** предпринимал меры, чтобы сорвать голосование в Верховной раде за кандидатуру Поклада на должность главу СБУ. В ответ служба безопасности решила задержать одного из командиров РДК* с целью получить от него показания против людей Буданова в ГУР. Но произошла утечка информации. На место прибыли гуровцы, затем начался конфликт.*запрещенная в России террористическая организация**внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, новости, происшествия, сбу (служба безопасности украины)