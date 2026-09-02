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В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой
В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой
В Киеве задержаны трое сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), которые участвовали в перестрелке с сотрудниками главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T15:45
2026-09-02T15:45
2026-09-02T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Киеве задержаны трое сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), которые участвовали в перестрелке с сотрудниками главного управления разведки (ГУР) минобороны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.В Киеве в среду произошла перестрелка между представителями СБУ и ГУР. В службе безопасности Украины заявили, что якобы занимались расследованием дела о покушении на одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* (признан в России террористической организацией), но ей в этом пыталась помешать группа вооруженных лиц из числа военнослужащих сил обороны.Также сообщается, что сотрудники ГУР, ранее задержанные службой безопасности о время инцидента, уже отпущены.Журналисты, ссылаясь на источники, утверждают, что истоки конфликта между двумя спецслужбами лежат в давней личной вражде главы офиса президента, бывшего начальника ГУР Кирилла Буданова** и и.о. главы СБУ Александра Поклада.Буданов** предпринимал меры, чтобы сорвать голосование в Верховной раде за кандидатуру Поклада на должность главу СБУ. В ответ служба безопасности решила задержать одного из командиров РДК* с целью получить от него показания против людей Буданова в ГУР. Но произошла утечка информации. На место прибыли гуровцы, затем начался конфликт.*запрещенная в России террористическая организация**внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, украина, новости, происшествия, сбу (служба безопасности украины)
В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой
В Киеве задержали троих работников СБУ после перестрелки с сотрудниками ГУР минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Киеве задержаны трое сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), которые участвовали в перестрелке с сотрудниками главного управления разведки (ГУР) минобороны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
В Киеве в среду произошла перестрелка между представителями СБУ и ГУР. В службе безопасности Украины заявили, что якобы занимались расследованием дела о покушении на одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* (признан в России террористической организацией), но ей в этом пыталась помешать группа вооруженных лиц из числа военнослужащих сил обороны.
"Госбюро расследований задержало троих спецназовцев департамента контрразведки СБУ, которые участвовали в перестрелке с бойцами ГУР, в ходе которой были ранены гуровцы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники ГУР, ранее задержанные службой безопасности о время инцидента, уже отпущены.
Журналисты, ссылаясь на источники, утверждают, что истоки конфликта между двумя спецслужбами лежат в давней личной вражде главы офиса президента, бывшего начальника ГУР Кирилла Буданова** и и.о. главы СБУ Александра Поклада.
Буданов** предпринимал меры, чтобы сорвать голосование в Верховной раде за кандидатуру Поклада на должность главу СБУ. В ответ служба безопасности решила задержать одного из командиров РДК* с целью получить от него показания против людей Буданова в ГУР. Но произошла утечка информации. На место прибыли гуровцы, затем начался конфликт.
*запрещенная в России террористическая организация
**внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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