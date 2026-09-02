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В Киеве сотрудники СБУ и военной разведки устроили перестрелку – что известно - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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В Киеве сотрудники СБУ и военной разведки устроили перестрелку – что известно
В Киеве сотрудники СБУ и военной разведки устроили перестрелку – что известно - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Киеве сотрудники СБУ и военной разведки устроили перестрелку – что известно
Представители Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны страны устроили перестрелку в Киеве. Об этом сообщают местные... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T12:09
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киев
украина
стрельба
в мире
происшествия
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Представители Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны страны устроили перестрелку в Киеве. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.По их данным, инцидент произошел при попытке сотрудников военной разведки задержать коллег из Службы безопасности Украины. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении ЗеленскогоГотовится арест Елены Зеленской: НАБУ и САП завершают расследованиеПочему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому
https://crimea.ria.ru/20260721/ukraina-na-grani-v-kieve-predrekli-voynu-obschestva-s-vlastyu-iz-za-ttsk-1157824853.html
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Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве
Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве
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киев, украина, стрельба, в мире, происшествия, сбу (служба безопасности украины), главное управление разведки украины (гур), новости
В Киеве сотрудники СБУ и военной разведки устроили перестрелку – что известно

В Киеве сотрудники СБУ устроили перестрелку с разведчиками минобороны

12:09 02.09.2026 (обновлено: 12:12 02.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Представители Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны страны устроили перестрелку в Киеве. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По их данным, инцидент произошел при попытке сотрудников военной разведки задержать коллег из Службы безопасности Украины.

"Перестрелка между СБУ и ГУР на Юрия Шумского, 10", - говорится в подписи к видео с места инцидента. Другие подробности не приводятся.

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