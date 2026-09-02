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В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке

В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке

Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев в... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T09:25

2026-09-02T09:25

2026-09-02T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев в своем канале на платформе МАКС.Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.Правоохранители устанавливают причины конфликта, выясняют обстоятельства инцидента. Предварительная причина – личные разногласия, добавил Кильсенбаев.По его информации, антикризисная бригада Министерства просвещения оперативно выехала на место.Ранее сообщалось, что ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Урале школьник стрелял в одноклассницу из пневматики – пострадали троеДевятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницуЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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башкирия, новости, дети, происшествия