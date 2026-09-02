https://crimea.ria.ru/20260902/v-bashkirii-uchenik-9-go-klassa-s-nozhom-napal-na-shkolnika-na-uroke-1159017248.html
В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев в... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T09:25
2026-09-02T09:25
2026-09-02T09:25
башкирия
новости
дети
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7eff4b4d172a9bf4dcee667a4e8efc9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев в своем канале на платформе МАКС.Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.Правоохранители устанавливают причины конфликта, выясняют обстоятельства инцидента. Предварительная причина – личные разногласия, добавил Кильсенбаев.По его информации, антикризисная бригада Министерства просвещения оперативно выехала на место.Ранее сообщалось, что ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Урале школьник стрелял в одноклассницу из пневматики – пострадали троеДевятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницуЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0a9c355efb3a1a1385a4710e025cddfb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирия, новости, дети, происшествия
В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев в своем канале на платформе МАКС.
"В Кушнаренковской гимназии во время урока между девятиклассниками произошел конфликт, в момент которого один из учеников нанес ножевые ранения сверстнику. Подросток в состоянии средней тяжести доставлен в ЦРБ, угрозы жизни нет", - написал он.
Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители устанавливают причины конфликта, выясняют обстоятельства инцидента. Предварительная причина – личные разногласия, добавил Кильсенбаев.
По его информации, антикризисная бригада Министерства просвещения оперативно выехала на место.
Ранее сообщалось
, что ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: