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В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев в... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T09:25
2026-09-02T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев в своем канале на платформе МАКС.Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.Правоохранители устанавливают причины конфликта, выясняют обстоятельства инцидента. Предварительная причина – личные разногласия, добавил Кильсенбаев.По его информации, антикризисная бригада Министерства просвещения оперативно выехала на место.Ранее сообщалось, что ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Урале школьник стрелял в одноклассницу из пневматики – пострадали троеДевятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницуЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
башкирия, новости, дети, происшествия
В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке

В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке

09:25 02.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев в своем канале на платформе МАКС.
"В Кушнаренковской гимназии во время урока между девятиклассниками произошел конфликт, в момент которого один из учеников нанес ножевые ранения сверстнику. Подросток в состоянии средней тяжести доставлен в ЦРБ, угрозы жизни нет", - написал он.
Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители устанавливают причины конфликта, выясняют обстоятельства инцидента. Предварительная причина – личные разногласия, добавил Кильсенбаев.
По его информации, антикризисная бригада Министерства просвещения оперативно выехала на место.
Ранее сообщалось, что ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.
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Заголовок открываемого материала
09:38Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты
09:25В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
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