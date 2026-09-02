Рейтинг@Mail.ru
В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/v-akademiyu-futbola-kryma-prinyaty-yunye-sportsmenki-iz-khersonschiny-1159037541.html
В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины
В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины
Четырнадцатилетние футболистки из Херсонской области Александра Герасимова и Дина Черемха успешно прошли отбор и были приняты в Академию футбола Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T19:02
2026-09-02T19:02
севастополь
новости севастополя
футбол
крымский футбол
академия футбола крыма
херсонская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110137/43/1101374364_365:160:3076:1685_1920x0_80_0_0_a1716dbc3087937886431f5bc707b42f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Четырнадцатилетние футболистки из Херсонской области Александра Герасимова и Дина Черемха успешно прошли отбор и были приняты в Академию футбола Крыма. Об этом сообщает сетевое издание "Таврия".Попасть в Академию футбола Крыма "сложно из‑за высокого конкурса, и юные футболистки добились успеха благодаря упорству и дисциплине" и теперь будут здесь тренироваться, говорится в материале.Отмечается, что свой спортивный путь девочки начали в матчах Объединенного чемпионата "Содружество", в рамках которого выступали за ФК "Антоновка" из Скадовского муниципального округа.Уточняется также, что тренерами, работавшими с Александрой и Диной, были, соответственно, Вадим Илларионов и Валентин Норченко.В августе, в Академии футбола Крыма анонсировали проведение дополнительного приема в формате индивидуального отбора футболистов и футболисток, зарегистрированных на территориях Республики Крым, города Севастополь, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Запорожской и Херсонской областях.Заявку можно подать до 17 часов 14 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
севастополь
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110137/43/1101374364_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_65d9650726d559d52194f3572b062aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, футбол, крымский футбол, академия футбола крыма, херсонская область
В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины

Две юные футболистки из Херсонщины стали воспитанницами Академии футбола Крыма

19:02 02.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФутбол
Футбол - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Четырнадцатилетние футболистки из Херсонской области Александра Герасимова и Дина Черемха успешно прошли отбор и были приняты в Академию футбола Крыма. Об этом сообщает сетевое издание "Таврия".
Попасть в Академию футбола Крыма "сложно из‑за высокого конкурса, и юные футболистки добились успеха благодаря упорству и дисциплине" и теперь будут здесь тренироваться, говорится в материале.
Отмечается, что свой спортивный путь девочки начали в матчах Объединенного чемпионата "Содружество", в рамках которого выступали за ФК "Антоновка" из Скадовского муниципального округа.
"За их плечами системная работа с наставниками, которые вовремя разглядели и помогли раскрыть их талант", – сказано в статье.
Уточняется также, что тренерами, работавшими с Александрой и Диной, были, соответственно, Вадим Илларионов и Валентин Норченко.
В августе, в Академии футбола Крыма анонсировали проведение дополнительного приема в формате индивидуального отбора футболистов и футболисток, зарегистрированных на территориях Республики Крым, города Севастополь, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Запорожской и Херсонской областях.
Заявку можно подать до 17 часов 14 сентября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках
Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
 
СевастопольНовости СевастополяФутболКрымский футболАкадемия футбола КрымаХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
19:02В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины
18:55Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса
18:41Рубио сделал заявление о передаче Украине лицензии на Patriot
18:31От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин
18:23В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
18:17Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
18:04Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ
17:56Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова
17:48Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине
17:39ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области
17:27Окончательное разрушение: временный поверенный в делах ФРГ в России вызван в МИД
17:13Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
17:12ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках
17:02Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
16:55Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории
16:42На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского
16:33Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье
16:15Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
16:02Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире
Лента новостейМолния