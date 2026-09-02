https://crimea.ria.ru/20260902/v-akademiyu-futbola-kryma-prinyaty-yunye-sportsmenki-iz-khersonschiny-1159037541.html

В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины

В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.09.2026

В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины

Четырнадцатилетние футболистки из Херсонской области Александра Герасимова и Дина Черемха успешно прошли отбор и были приняты в Академию футбола Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T19:02

2026-09-02T19:02

2026-09-02T19:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Четырнадцатилетние футболистки из Херсонской области Александра Герасимова и Дина Черемха успешно прошли отбор и были приняты в Академию футбола Крыма. Об этом сообщает сетевое издание "Таврия".Попасть в Академию футбола Крыма "сложно из‑за высокого конкурса, и юные футболистки добились успеха благодаря упорству и дисциплине" и теперь будут здесь тренироваться, говорится в материале.Отмечается, что свой спортивный путь девочки начали в матчах Объединенного чемпионата "Содружество", в рамках которого выступали за ФК "Антоновка" из Скадовского муниципального округа.Уточняется также, что тренерами, работавшими с Александрой и Диной, были, соответственно, Вадим Илларионов и Валентин Норченко.В августе, в Академии футбола Крыма анонсировали проведение дополнительного приема в формате индивидуального отбора футболистов и футболисток, зарегистрированных на территориях Республики Крым, города Севастополь, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Запорожской и Херсонской областях.Заявку можно подать до 17 часов 14 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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