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В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины
В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.09.2026
В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины
Четырнадцатилетние футболистки из Херсонской области Александра Герасимова и Дина Черемха успешно прошли отбор и были приняты в Академию футбола Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T19:02
2026-09-02T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Четырнадцатилетние футболистки из Херсонской области Александра Герасимова и Дина Черемха успешно прошли отбор и были приняты в Академию футбола Крыма. Об этом сообщает сетевое издание "Таврия".Попасть в Академию футбола Крыма "сложно из‑за высокого конкурса, и юные футболистки добились успеха благодаря упорству и дисциплине" и теперь будут здесь тренироваться, говорится в материале.Отмечается, что свой спортивный путь девочки начали в матчах Объединенного чемпионата "Содружество", в рамках которого выступали за ФК "Антоновка" из Скадовского муниципального округа.Уточняется также, что тренерами, работавшими с Александрой и Диной, были, соответственно, Вадим Илларионов и Валентин Норченко.В августе, в Академии футбола Крыма анонсировали проведение дополнительного приема в формате индивидуального отбора футболистов и футболисток, зарегистрированных на территориях Республики Крым, города Севастополь, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Запорожской и Херсонской областях.Заявку можно подать до 17 часов 14 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
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севастополь, новости севастополя, футбол, крымский футбол, академия футбола крыма, херсонская область
В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины
Две юные футболистки из Херсонщины стали воспитанницами Академии футбола Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым.
Четырнадцатилетние футболистки из Херсонской области Александра Герасимова и Дина Черемха успешно прошли отбор и были приняты в Академию футбола Крыма. Об этом сообщает
сетевое издание "Таврия".
Попасть в Академию футбола Крыма "сложно из‑за высокого конкурса, и юные футболистки добились успеха благодаря упорству и дисциплине" и теперь будут здесь тренироваться, говорится в материале.
Отмечается, что свой спортивный путь девочки начали в матчах Объединенного чемпионата "Содружество", в рамках которого выступали за ФК "Антоновка" из Скадовского муниципального округа.
"За их плечами системная работа с наставниками, которые вовремя разглядели и помогли раскрыть их талант", – сказано в статье.
Уточняется также, что тренерами, работавшими с Александрой и Диной, были, соответственно, Вадим Илларионов и Валентин Норченко.
В августе, в Академии футбола Крыма анонсировали проведение дополнительного приема в формате индивидуального отбора футболистов и футболисток, зарегистрированных на территориях Республики Крым, города Севастополь, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Запорожской и Херсонской областях.
Заявку можно подать до 17 часов 14 сентября.
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