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Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН

Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об обеспокоенности расширением конфликта и важности защиты мирных граждан после угроз Владимира... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T20:22

2026-09-02T20:22

2026-09-02T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об обеспокоенности расширением конфликта и важности защиты мирных граждан после угроз Владимира Зеленского авиации России.Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Президент России Владимир Путин назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, украина, владимир зеленский, политика, россия, авиация, авиасообщение