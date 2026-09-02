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Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об обеспокоенности расширением конфликта и важности защиты мирных граждан после угроз Владимира... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T20:22
2026-09-02T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об обеспокоенности расширением конфликта и важности защиты мирных граждан после угроз Владимира Зеленского авиации России.Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Президент России Владимир Путин назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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оон, украина, владимир зеленский, политика, россия, авиация, авиасообщение
Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН

В офисе генсека ООН выразили обеспокоенность после угроз Зеленского российской авиации

20:22 02.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об обеспокоенности расширением конфликта и важности защиты мирных граждан после угроз Владимира Зеленского авиации России.
"Нас всегда беспокоит расширение этого конфликта. Важно, чтобы в этом конфликте, как и в любом другом, принимались все меры предосторожности во избежание причинения вреда мирным жителям или гражданской инфраструктуре", – приводит РИА Новости слова Дюжаррика.
Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".
Президент России Владимир Путин назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.
Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.
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ООНУкраинаВладимир ЗеленскийПолитикаРоссияАвиацияАвиасообщение
 
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