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Ученые заявили, что Солнце спит - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Ученые заявили, что Солнце спит
Ученые заявили, что Солнце спит - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Ученые заявили, что Солнце спит
Космическая погода 2 сентября спокойная и останется такой в течение суток, вспышечная активность Солнца низкая и поэтому магнитные бури Земле не угрожают. Об... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T11:24
2026-09-02T11:24
солнце
космос
новости
лаборатория солнечной астрономии ики ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Космическая погода 2 сентября спокойная и останется такой в течение суток, вспышечная активность Солнца низкая и поэтому магнитные бури Земле не угрожают. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По их данным такой прогноз сохранится в течение суток. Небольшие вспышки отмечаются на западе Солнца, то есть на обратной от Земли стороне светила, но повлиять на нашу планету это никак не может.Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнавать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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солнце, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Ученые заявили, что Солнце спит

Ученые заявили, что Солнце спит

11:24 02.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Космическая погода 2 сентября спокойная и останется такой в течение суток, вспышечная активность Солнца низкая и поэтому магнитные бури Земле не угрожают. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная активность низкая. Прогноз – полностью "зеленый". Звезда спит", – констатировали в лаборатории.
По их данным такой прогноз сохранится в течение суток. Небольшие вспышки отмечаются на западе Солнца, то есть на обратной от Земли стороне светила, но повлиять на нашу планету это никак не может.
"Даже если предположить, что из этой искры может разгореться пламя, увидеть этот костер все равно не получится. На востоке, где, наоборот, активные области выходят к Земле, наблюдаются крупные магнитные петли. Теоретически это может быть признаком наличия там солнечных пятен, но с таким же успехом может не значить и ничего", – отмечают ученые.
Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнавать за 5-7 дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СолнцекосмосНовостиЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
 
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