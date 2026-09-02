Ученые заявили, что Солнце спит
Ученые заявили, что Солнце спит
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Космическая погода 2 сентября спокойная и останется такой в течение суток, вспышечная активность Солнца низкая и поэтому магнитные бури Земле не угрожают. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная активность низкая. Прогноз – полностью "зеленый". Звезда спит", – констатировали в лаборатории.
По их данным такой прогноз сохранится в течение суток. Небольшие вспышки отмечаются на западе Солнца, то есть на обратной от Земли стороне светила, но повлиять на нашу планету это никак не может.
"Даже если предположить, что из этой искры может разгореться пламя, увидеть этот костер все равно не получится. На востоке, где, наоборот, активные области выходят к Земле, наблюдаются крупные магнитные петли. Теоретически это может быть признаком наличия там солнечных пятен, но с таким же успехом может не значить и ничего", – отмечают ученые.
Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнавать за 5-7 дней.
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