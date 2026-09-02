https://crimea.ria.ru/20260902/uchenye-zayavili-chto-solntse-spit-1159020993.html

Ученые заявили, что Солнце спит

Ученые заявили, что Солнце спит - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Ученые заявили, что Солнце спит

Космическая погода 2 сентября спокойная и останется такой в течение суток, вспышечная активность Солнца низкая и поэтому магнитные бури Земле не угрожают. Об... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T11:24

2026-09-02T11:24

2026-09-02T11:24

солнце

космос

новости

лаборатория солнечной астрономии ики ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Космическая погода 2 сентября спокойная и останется такой в течение суток, вспышечная активность Солнца низкая и поэтому магнитные бури Земле не угрожают. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По их данным такой прогноз сохранится в течение суток. Небольшие вспышки отмечаются на западе Солнца, то есть на обратной от Земли стороне светила, но повлиять на нашу планету это никак не может.Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнавать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

космос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран