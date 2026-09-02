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Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией
Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией
35 участников из 10 регионов России, а также иностранные коллеги, спустились в пещеру Крубера в Абхазии в рамках большой международной экспедиции. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T06:04
2026-09-02T06:04
геннадий самохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 35 участников из 10 регионов России, а также иностранные коллеги, спустились в пещеру Крубера в Абхазии в рамках большой международной экспедиции. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.Ученый также отметил, что в данной пещере много сложностей и препятствий."Препятствий для спелеологов может быть два. Это глыбовые каменные завалы, которые могут быть нестабильными – ты сквозь них сегодня прошел, а завтра он схлопнулся и пройти невозможно. Это мы научились преодолевать, и показываем нашим иностранным коллегам, как стабилизировать завалы. А вторая проблема, которая, решается, но сложнее, это так называемые сифоны – озера, когда путь преграждает вода, то есть свод понижается и нужно нырять с аквалангом, чтобы пройти дальше", – рассказал спикер.В этой экспедиции в пещере Крубера, поделился Самохин, был шанс пройти один из донных сифонов, расширив молотками его узость."Мы пытались ее расширить несколько дней. Чуть-чуть осталось, и на следующий год мы точно мы это сделаем. Это важно, потому что максимальная концентрация подземной биологической жизни находится на самом дне. По пути движения воды в вертикальной части настолько сильные водные потоки, что они все смывают вниз. И внизу эта жизнь осаждается, и там мы уже находили интереснейшие биоценозы, которые миллион лет были изолированы и развиваются самостоятельно", – перечислил исследователь.Пещера Крубера очень глубокая, и невозможно спуститься туда за один день, обратил внимание председатель отделения Русского географического общества в Крыму."За один день спуститься на 2 километра в принципе невозможно. Нужно строить подземные лагеря, нести туда продукты питания. У нас было 28 продуктовых модулей, в которые вмещается продуктов на группу на два дня. Каждый модуль весит около 12 кг, то есть у нас только еды 300-400 кг было с собой. И там все это нужно было размещать. Еще бензин, горелки, спальные мешки, палатки, одежда, сменные батарейки. Огромное количество груза, которое нужно переносить вверх и вниз. К тому же мы ничего не оставляем в пещере, и весь мусор выносим", – разъяснил гость студии.Научные исследования данного объекта чрезвычайно важны, и будут продолжены в следующем году, заверил он. Это интереснейший новый опыт для всех участников экспедиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин стал заслуженным географом РоссииВ пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носороговТрехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавра
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геннадий самохин
Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией

В международной экспедиции в пещеру Крубера в Абхазии приняли участие 10 регионов России

06:04 02.09.2026
 
© Фото предоставлено спелеоклубом "Карст"Спуск в пещеру
Спуск в пещеру
© Фото предоставлено спелеоклубом "Карст"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 35 участников из 10 регионов России, а также иностранные коллеги, спустились в пещеру Крубера в Абхазии в рамках большой международной экспедиции. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.

"Почти каждый год я спускаюсь в эту пещеру, 20 лет уже точно. Каждый год мы исследуем разные ее аспекты. Она нелинейная, в один ствол, там множество разветвлений, множество "веток", как корней у дерева. И, конечно же, мы в разных направлениях ее исследовали: и биологию, и подводное пространство, и восхождение делали, и расширяли проходы, и подземные лагеря строили", – рассказал собеседник.

Ученый также отметил, что в данной пещере много сложностей и препятствий.
"Препятствий для спелеологов может быть два. Это глыбовые каменные завалы, которые могут быть нестабильными – ты сквозь них сегодня прошел, а завтра он схлопнулся и пройти невозможно. Это мы научились преодолевать, и показываем нашим иностранным коллегам, как стабилизировать завалы. А вторая проблема, которая, решается, но сложнее, это так называемые сифоны – озера, когда путь преграждает вода, то есть свод понижается и нужно нырять с аквалангом, чтобы пройти дальше", – рассказал спикер.
В этой экспедиции в пещере Крубера, поделился Самохин, был шанс пройти один из донных сифонов, расширив молотками его узость.
"Мы пытались ее расширить несколько дней. Чуть-чуть осталось, и на следующий год мы точно мы это сделаем. Это важно, потому что максимальная концентрация подземной биологической жизни находится на самом дне. По пути движения воды в вертикальной части настолько сильные водные потоки, что они все смывают вниз. И внизу эта жизнь осаждается, и там мы уже находили интереснейшие биоценозы, которые миллион лет были изолированы и развиваются самостоятельно", – перечислил исследователь.
Пещера Крубера очень глубокая, и невозможно спуститься туда за один день, обратил внимание председатель отделения Русского географического общества в Крыму.
"За один день спуститься на 2 километра в принципе невозможно. Нужно строить подземные лагеря, нести туда продукты питания. У нас было 28 продуктовых модулей, в которые вмещается продуктов на группу на два дня. Каждый модуль весит около 12 кг, то есть у нас только еды 300-400 кг было с собой. И там все это нужно было размещать. Еще бензин, горелки, спальные мешки, палатки, одежда, сменные батарейки. Огромное количество груза, которое нужно переносить вверх и вниз. К тому же мы ничего не оставляем в пещере, и весь мусор выносим", – разъяснил гость студии.
Научные исследования данного объекта чрезвычайно важны, и будут продолжены в следующем году, заверил он. Это интереснейший новый опыт для всех участников экспедиции.
"Большая благодарность нашим абхазским коллегам в течении 4-5 дней у нас там был еще и семинар по спасательным работам. Это тоже очень-очень важно. И сейчас мы будем пропагандировать, чтобы каждый год, когда люди приезжают к нам из разных регионов России и мира, чтобы вместе вот так пообщались", – подытожил собеседник.
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Геннадий Самохин
 
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06:04Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией
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