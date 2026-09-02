https://crimea.ria.ru/20260902/uchenye-iz-kryma-spustilis-v-pescheru-krubera-s-mezhdunarodnoy-ekspeditsiey-1158979200.html

Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией

Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Ученые из Крыма спустились в пещеру Крубера с международной экспедицией

35 участников из 10 регионов России, а также иностранные коллеги, спустились в пещеру Крубера в Абхазии в рамках большой международной экспедиции. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T06:04

2026-09-02T06:04

2026-09-02T06:04

геннадий самохин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 35 участников из 10 регионов России, а также иностранные коллеги, спустились в пещеру Крубера в Абхазии в рамках большой международной экспедиции. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.Ученый также отметил, что в данной пещере много сложностей и препятствий."Препятствий для спелеологов может быть два. Это глыбовые каменные завалы, которые могут быть нестабильными – ты сквозь них сегодня прошел, а завтра он схлопнулся и пройти невозможно. Это мы научились преодолевать, и показываем нашим иностранным коллегам, как стабилизировать завалы. А вторая проблема, которая, решается, но сложнее, это так называемые сифоны – озера, когда путь преграждает вода, то есть свод понижается и нужно нырять с аквалангом, чтобы пройти дальше", – рассказал спикер.В этой экспедиции в пещере Крубера, поделился Самохин, был шанс пройти один из донных сифонов, расширив молотками его узость."Мы пытались ее расширить несколько дней. Чуть-чуть осталось, и на следующий год мы точно мы это сделаем. Это важно, потому что максимальная концентрация подземной биологической жизни находится на самом дне. По пути движения воды в вертикальной части настолько сильные водные потоки, что они все смывают вниз. И внизу эта жизнь осаждается, и там мы уже находили интереснейшие биоценозы, которые миллион лет были изолированы и развиваются самостоятельно", – перечислил исследователь.Пещера Крубера очень глубокая, и невозможно спуститься туда за один день, обратил внимание председатель отделения Русского географического общества в Крыму."За один день спуститься на 2 километра в принципе невозможно. Нужно строить подземные лагеря, нести туда продукты питания. У нас было 28 продуктовых модулей, в которые вмещается продуктов на группу на два дня. Каждый модуль весит около 12 кг, то есть у нас только еды 300-400 кг было с собой. И там все это нужно было размещать. Еще бензин, горелки, спальные мешки, палатки, одежда, сменные батарейки. Огромное количество груза, которое нужно переносить вверх и вниз. К тому же мы ничего не оставляем в пещере, и весь мусор выносим", – разъяснил гость студии.Научные исследования данного объекта чрезвычайно важны, и будут продолжены в следующем году, заверил он. Это интереснейший новый опыт для всех участников экспедиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин стал заслуженным географом РоссииВ пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носороговТрехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавра

https://crimea.ria.ru/20260621/otkrytiya-prodolzhayutsya-novye-peschery-nakhodyat-v-raznykh-rayonakh-kryma-1156309571.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий самохин