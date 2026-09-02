https://crimea.ria.ru/20260902/uchenye-iz-kryma-provedut-ekomonitoring-zapovednika-askaniya-nova-1159036457.html
Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова
Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова
Ученые из Севастополя будут проводить экологический мониторинг на территории заповедника Аскания-Нова в Херсонской области с использованием разработанной ими... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T17:56
2026-09-02T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя будут проводить экологический мониторинг на территории заповедника Аскания-Нова в Херсонской области с использованием разработанной ими новой технологической платформы. Об этом сообщил руководитель стратегического проекта "Интеллектуальные системы управления мультисредными эколого-климатическими рисками" Севастопольского государственного университета Владислав Евстигнеев. Его цитирует пресс-служба вуза.По словам Евстигнеева, Севастопольский госуниверситет заключил соответствующее соглашение об апробации и использовании разработанной в вузе технологической платформы с руководством биосферного заповедника Аскания-Нова и дирекцией особо охраняемых территорий Херсонской области.Цель платформы – оперативно собирать актуальные данные о состоянии окружающей среды с автоматизированных средств измерения, осуществляя контроль за неблагоприятными экологическими и климатическими явлениями, добавил он.Кроме того, с помощью разработанной севастопольскими учеными программы с использованием методом искусственного интеллекта можно будет выстраивать различные так называемые тематические слои с оценкой вероятности неблагоприятных явлений, уточнил он.В пресс-службе СевГУ отмечают, что разработки проводятся в рамках стратегического проекта программы "Приоритет 2030".Ранее сообщалось, что в Севастополе обучают специалистов для Запорожской атомной станции – по целевым договорам здесь учатся около трехсот студентов, из них 90 поступили в этом учебном году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области
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новости, херсонская область, заповедник аскания нова, севастополь, севастопольский государственный университет (севгу)
Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова
Ученые из Севастополя будут проводить экологический мониторинг в заповеднике Аскания-Нова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым.
Ученые из Севастополя будут проводить экологический мониторинг на территории заповедника Аскания-Нова в Херсонской области с использованием разработанной ими новой технологической платформы. Об этом сообщил руководитель стратегического проекта "Интеллектуальные системы управления мультисредными эколого-климатическими рисками" Севастопольского государственного университета Владислав Евстигнеев. Его цитирует
пресс-служба вуза.
По словам Евстигнеева, Севастопольский госуниверситет заключил соответствующее соглашение об апробации и использовании разработанной в вузе технологической платформы с руководством биосферного заповедника Аскания-Нова и дирекцией особо охраняемых территорий Херсонской области.
"Мы внесли свое технологическое предложение в рамках стратегии развития Приазовья, новых территорий России и предложили нашу информационно-аналитическую систему, программное обеспечение "Городской экомонитор" как агрегатор всех данных мониторинга окружающей среды", – рассказал ученый.
Цель платформы – оперативно собирать актуальные данные о состоянии окружающей среды с автоматизированных средств измерения, осуществляя контроль за неблагоприятными экологическими и климатическими явлениями, добавил он.
"К таким средствам мы относим и наши разработки: метеорологические станции, измерительные буи, которые передают информацию о параметрах водной и воздушной среды. Наша программа все это собирает, обрабатывает, анализирует и имеет возможность делать прогноз на трое суток вперед", – отметил Евстигнеев.
Кроме того, с помощью разработанной севастопольскими учеными программы с использованием методом искусственного интеллекта можно будет выстраивать различные так называемые тематические слои с оценкой вероятности неблагоприятных явлений, уточнил он.
В пресс-службе СевГУ отмечают, что разработки проводятся в рамках стратегического проекта программы "Приоритет 2030".
Ранее сообщалось
, что в Севастополе обучают специалистов для Запорожской атомной станции – по целевым договорам здесь учатся около трехсот студентов, из них 90 поступили в этом учебном году.
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