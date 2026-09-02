https://crimea.ria.ru/20260902/uchenye-iz-kryma-provedut-ekomonitoring-zapovednika-askaniya-nova-1159036457.html

Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова

Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова

Ученые из Севастополя будут проводить экологический мониторинг на территории заповедника Аскания-Нова в Херсонской области с использованием разработанной ими... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T17:56

2026-09-02T17:56

2026-09-02T17:56

новости

херсонская область

заповедник аскания нова

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севастопольский государственный университет (севгу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя будут проводить экологический мониторинг на территории заповедника Аскания-Нова в Херсонской области с использованием разработанной ими новой технологической платформы. Об этом сообщил руководитель стратегического проекта "Интеллектуальные системы управления мультисредными эколого-климатическими рисками" Севастопольского государственного университета Владислав Евстигнеев. Его цитирует пресс-служба вуза.По словам Евстигнеева, Севастопольский госуниверситет заключил соответствующее соглашение об апробации и использовании разработанной в вузе технологической платформы с руководством биосферного заповедника Аскания-Нова и дирекцией особо охраняемых территорий Херсонской области.Цель платформы – оперативно собирать актуальные данные о состоянии окружающей среды с автоматизированных средств измерения, осуществляя контроль за неблагоприятными экологическими и климатическими явлениями, добавил он.Кроме того, с помощью разработанной севастопольскими учеными программы с использованием методом искусственного интеллекта можно будет выстраивать различные так называемые тематические слои с оценкой вероятности неблагоприятных явлений, уточнил он.В пресс-службе СевГУ отмечают, что разработки проводятся в рамках стратегического проекта программы "Приоритет 2030".Ранее сообщалось, что в Севастополе обучают специалистов для Запорожской атомной станции – по целевым договорам здесь учатся около трехсот студентов, из них 90 поступили в этом учебном году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области

херсонская область

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, заповедник аскания нова, севастополь, севастопольский государственный университет (севгу)