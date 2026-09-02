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Трое малышей пострадали при обрушении стены в детсаду в Обнинске
Трое малышей пострадали при обрушении стены в детсаду в Обнинске - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Трое малышей пострадали при обрушении стены в детсаду в Обнинске
Трое детей пострадали при обрушении стены на территории детского сада в Обнинске. Об этом информирует пресс-служба Следкома по Калужской области. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T14:07
2026-09-02T14:07
2026-09-02T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Трое детей пострадали при обрушении стены на территории детского сада в Обнинске. Об этом информирует пресс-служба Следкома по Калужской области.По данному факту следственными органами региона организована процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи дадут правовую оценку ситуации и примут процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое 5-летних детей ушли с территории детсадаВ школе Севастополя рухнул балкон с детьми – пострадали 10 человекПодпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе
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новости, россия, происшествия, дети, детский сад, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Трое малышей пострадали при обрушении стены в детсаду в Обнинске
СК: трое малышей пострадали при обрушении стены на территории детсада в Обнинске