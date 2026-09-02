https://crimea.ria.ru/20260902/tri-bespilotnika-sbity-nad-sevastopolem-1159042374.html
Три беспилотника сбиты над Севастополем
Три беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Три беспилотника сбиты над Севастополем
В Севастополе военные отразили очередную атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T23:41
2026-09-02T23:41
2026-09-02T23:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили очередную атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги был включен в 21.08, тревогу отменили в 22.38. Губернатор сообщал, что в городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа шла в районе Севастопольской и Казачьей бухт и Гагаринском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Три беспилотника сбиты над Севастополем
Три беспилотника сбиты над Севастополем
23:41 02.09.2026 (обновлено: 23:45 02.09.2026)