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Три беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Три беспилотника сбиты над Севастополем
Три беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Три беспилотника сбиты над Севастополем
В Севастополе военные отразили очередную атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T23:41
2026-09-02T23:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили очередную атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги был включен в 21.08, тревогу отменили в 22.38. Губернатор сообщал, что в городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа шла в районе Севастопольской и Казачьей бухт и Гагаринском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, срочные новости крыма, новости севастополя, пво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым
Три беспилотника сбиты над Севастополем

Три беспилотника сбиты над Севастополем

23:41 02.09.2026 (обновлено: 23:45 02.09.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили очередную атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 3 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем канале в МАКС.
Сигнал воздушной тревоги был включен в 21.08, тревогу отменили в 22.38. Губернатор сообщал, что в городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа шла в районе Севастопольской и Казачьей бухт и Гагаринском районе.
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МОГ
Вчера, 21:46
Севастополь отражает атаку - что известно
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:41Три беспилотника сбиты над Севастополем
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:33Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
22:10В России стартует кампания по вакцинации против гриппа
22:08Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
22:03Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
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21:46Севастополь отражает атаку - что известно
21:31Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
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21:11Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
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20:45В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
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20:22Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
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