https://crimea.ria.ru/20260902/tri-bespilotnika-sbity-nad-sevastopolem-1159042374.html

Три беспилотника сбиты над Севастополем

Три беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Три беспилотника сбиты над Севастополем

В Севастополе военные отразили очередную атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T23:41

2026-09-02T23:41

2026-09-02T23:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили очередную атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги был включен в 21.08, тревогу отменили в 22.38. Губернатор сообщал, что в городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа шла в районе Севастопольской и Казачьей бухт и Гагаринском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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