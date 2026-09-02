Рейтинг@Mail.ru
Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/toplivo-v-sevastopole-gde-mozhno-zapravitsya-v-chetverg-1159041985.html
Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
В Севастополе к свободной продаже в четверг будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T22:08
2026-09-02T22:08
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
газомоторное топливо
qr-коды на топливо в севастополе
михаил развожаев
азс
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/49/975504944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20ad17843895171f83cf1e1ca98a5b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к свободной продаже в четверг будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщает правительство города.Свободно купить до 40 литров ДТ, ДТ NP, АИ-100 можно на четырех станциях:- Верхнесадовое- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2Из-за ограниченного количества топлива продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов.На девяти заправках "АТАН" с 9:00 до 16:00 по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа - утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00.За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/49/975504944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_97f1183f311422638d28c8f482e84fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, михаил развожаев, азс, новости
Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг

В Севастополе в четверг можно будет свободно купить дизтопливо и бензин А-100 – Развожаев

22:08 02.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к свободной продаже в четверг будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщает правительство города.
"Продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 – на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей", – говорится в сообщении.
Свободно купить до 40 литров ДТ, ДТ NP, АИ-100 можно на четырех станциях:
- Верхнесадовое
- Орлиное
- Таврида-1
- Таврида-2
Из-за ограниченного количества топлива продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов.
На девяти заправках "АТАН" с 9:00 до 16:00 по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа - утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00.
За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоГазомоторное топливоQR-коды на топливо в СевастополеМихаил РазвожаевАЗСНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:33Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
22:10В России стартует кампания по вакцинации против гриппа
22:08Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
22:03Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
21:50Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
21:46Севастополь отражает атаку - что известно
21:31Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
21:20Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
21:11Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
21:08В Севастополе объявлена воздушная тревога
20:57В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде
20:45В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
20:31238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
20:22Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
20:10Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
19:47Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы
19:35Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
19:22Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
19:11Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
Лента новостейМолния