https://crimea.ria.ru/20260902/toplivo-v-sevastopole-gde-mozhno-zapravitsya-v-chetverg-1159041985.html

Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг

Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг

В Севастополе к свободной продаже в четверг будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T22:08

2026-09-02T22:08

2026-09-02T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к свободной продаже в четверг будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщает правительство города.Свободно купить до 40 литров ДТ, ДТ NP, АИ-100 можно на четырех станциях:- Верхнесадовое- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2Из-за ограниченного количества топлива продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов.На девяти заправках "АТАН" с 9:00 до 16:00 по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа - утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00.За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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