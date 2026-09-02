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Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
В Севастополе к свободной продаже в четверг будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T22:08
2026-09-02T22:08
2026-09-02T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к свободной продаже в четверг будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщает правительство города.Свободно купить до 40 литров ДТ, ДТ NP, АИ-100 можно на четырех станциях:- Верхнесадовое- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2Из-за ограниченного количества топлива продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов.На девяти заправках "АТАН" с 9:00 до 16:00 по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа - утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00.За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, михаил развожаев, азс, новости
Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
В Севастополе в четверг можно будет свободно купить дизтопливо и бензин А-100 – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к свободной продаже в четверг будут доступны дизтопливо и бензин марки А-100, остальные виды топлива можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщает правительство города.
"Продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 – на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей", – говорится в сообщении.
Свободно купить до 40 литров ДТ, ДТ NP, АИ-100 можно на четырех станциях:
Из-за ограниченного количества топлива продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов.
На девяти заправках "АТАН" с 9:00 до 16:00 по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа - утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00.
За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте
Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.
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