https://crimea.ria.ru/20260902/toplivnyy-rynok-poluchil-dopolnitelnye-obemy-s-npz--novak-1159035404.html

Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак

Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак

Ситуация на топливном рынке на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T17:13

2026-09-02T17:13

2026-09-02T17:13

топливо

бензин

топливно-энергетический комплекс

александр новак

нпз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Об этом журналистам сообщил зампредседателя правительства России Александр Новак.По словам Новака, власти рассчитывают, что ситуация будет и дальше развиваться подобным образом."Держим (вопрос обеспечения топливом – ред.) на контроле, мониторим вместе с компаниями, с нашим федеральным органом и исполнительной властью", - указал он.Вице-премьер также добавил, что Россия продолжает импорт бензина, дизтоплива и авиакеросина, что позволяет частично закрывать внутреннюю потребность в топливе.Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в среду сообщил, что республика ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продажеБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневноНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, бензин, топливно-энергетический комплекс, александр новак, нпз, новости