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Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
Ситуация на топливном рынке на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T17:13
2026-09-02T17:13
2026-09-02T17:13
топливо
бензин
топливно-энергетический комплекс
александр новак
нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Об этом журналистам сообщил зампредседателя правительства России Александр Новак.По словам Новака, власти рассчитывают, что ситуация будет и дальше развиваться подобным образом."Держим (вопрос обеспечения топливом – ред.) на контроле, мониторим вместе с компаниями, с нашим федеральным органом и исполнительной властью", - указал он.Вице-премьер также добавил, что Россия продолжает импорт бензина, дизтоплива и авиакеросина, что позволяет частично закрывать внутреннюю потребность в топливе.Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в среду сообщил, что республика ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продажеБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневноНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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топливо, бензин, топливно-энергетический комплекс, александр новак, нпз, новости
Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
Ряд нефтезаводов в России вышел в работу без ремонтов – Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Об этом журналистам сообщил зампредседателя правительства России Александр Новак.
"Ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд заводов вышел в работу без ремонтов", - приводит РИА Новости слова вице-премьера.
По словам Новака, власти рассчитывают, что ситуация будет и дальше развиваться подобным образом.
"Держим (вопрос обеспечения топливом – ред.) на контроле, мониторим вместе с компаниями, с нашим федеральным органом и исполнительной властью", - указал он.
Вице-премьер также добавил, что Россия продолжает импорт бензина, дизтоплива и авиакеросина, что позволяет частично закрывать внутреннюю потребность в топливе.
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в среду сообщил
, что республика ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей.
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