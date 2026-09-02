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Свято-Владимирскому собору 165 лет: в "Новом Херсонесе" открыли выставку

Свято-Владимирскому собору 165 лет: в "Новом Херсонесе" открыли выставку - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Свято-Владимирскому собору 165 лет: в "Новом Херсонесе" открыли выставку

История создания Свято-Владимирского собора в Севастополе показана в экспозиции "Ибо место сие свято есть...", организованной в "Новом Херсонесе". Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T13:45

2026-09-02T13:45

2026-09-02T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. История создания Свято-Владимирского собора в Севастополе показана в экспозиции "Ибо место сие свято есть...", организованной в "Новом Херсонесе". Об этом сообщает пресс-служба севастопольского правительства.Выставка, приуроченная к 165-летию собора, стала премьерной для зала "Таврика", и объединила артефакты разных эпох. Это и древние находки, и чертежи собора, и фрагмент мозаичного пола, и современная утварь, уточнили в пресс-службе.Центральным экспонатом экспозиции стало облачение с грифонами, сшитое в единственном экземпляре к реставрации 2024 года, добавили в правительстве.В конце июля сообщалось, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили больше пяти миллионов человек.Напомним, в феврале текущего года Морозова анонсировала открытие в новом фондохранилище первой масштабной выставки музея-заповедника "Херсонес Таврический", на 300 тысяч артефактов, к осени текущего года."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антропологи восстановят внешность 18-летней херсонеситки по ее черепуСтены Херсонеса вдохновили художниковВ Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века

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