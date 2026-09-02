Свято-Владимирскому собору 165 лет: в "Новом Херсонесе" открыли выставку
В Севастополе в "Новом Херсонесе" открыли выставку к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство СевастополяВ "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. История создания Свято-Владимирского собора в Севастополе показана в экспозиции "Ибо место сие свято есть...", организованной в "Новом Херсонесе". Об этом сообщает пресс-служба севастопольского правительства.
"Экспозиция "Ибо место сие свято есть...": история создания Свято-Владимирского собора в Херсонесе" рассказывает о строительстве главной святыни Севастополя и ее возрождении в наши дни", - говорится в сообщении.
Выставка, приуроченная к 165-летию собора, стала премьерной для зала "Таврика", и объединила артефакты разных эпох. Это и древние находки, и чертежи собора, и фрагмент мозаичного пола, и современная утварь, уточнили в пресс-службе.
Центральным экспонатом экспозиции стало облачение с грифонами, сшитое в единственном экземпляре к реставрации 2024 года, добавили в правительстве.
В конце июля сообщалось, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили больше пяти миллионов человек.
© Правительство СевастополяВ "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
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В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяВ "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
2 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяВ "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
3 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяВ "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
4 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяВ "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
5 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяВ "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
6 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
1 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
2 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
3 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
4 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
5 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
6 из 6
В "Новом Херсонесе" открылась выставка к 165-летию Свято-Владимирского собора
© Правительство Севастополя
Напомним, в феврале текущего года Морозова анонсировала открытие в новом фондохранилище первой масштабной выставки музея-заповедника "Херсонес Таврический", на 300 тысяч артефактов, к осени текущего года.
"Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
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