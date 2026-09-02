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Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседа - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседа
Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседа - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседа
38-летний житель Севастополя незаконно выселил из дома соседа и ответит за это в суде. Как сообщили в полиции города, дом строили "дольщики", в числе которых –... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T10:58
2026-09-02T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 38-летний житель Севастополя незаконно выселил из дома соседа и ответит за это в суде. Как сообщили в полиции города, дом строили "дольщики", в числе которых – мать фигуранта.По данным следствия, трое севастопольцев решили построить дом в Гагаринском районе в формате долевого строительства. Чтобы довести стройку до конца, подключить коммуникации и оформить документы все полномочия они передали 64-летней дольщице, которая должна была представлять интересы всех троих, а после ввода дома в эксплуатацию – распределить доли в праве собственности. Стороны закрепили, кому какая часть дома полагается, однако, со временем женщина предприняла попытки признать 56-летнего компаньона не имеющим права пользования жильем и выселить его.Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с обвинительным заключением по статьям о самоуправстве и умышленном уничтожении чужого имущества направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейОбязательное оформление сделки нотариусом может привести к проволочкам – мнение Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, полиция севастополя, прокуратура города севастополя
Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседа

МВД: житель Севастополя незаконно выселил из общего дома соседа и пойдет под суд

10:58 02.09.2026 (обновлено: 10:59 02.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 38-летний житель Севастополя незаконно выселил из дома соседа и ответит за это в суде. Как сообщили в полиции города, дом строили "дольщики", в числе которых – мать фигуранта.
По данным следствия, трое севастопольцев решили построить дом в Гагаринском районе в формате долевого строительства. Чтобы довести стройку до конца, подключить коммуникации и оформить документы все полномочия они передали 64-летней дольщице, которая должна была представлять интересы всех троих, а после ввода дома в эксплуатацию – распределить доли в праве собственности. Стороны закрепили, кому какая часть дома полагается, однако, со временем женщина предприняла попытки признать 56-летнего компаньона не имеющим права пользования жильем и выселить его.
"Тут-то на помощь пришел ее 38-летний сын, который не был участником долевого строительства, но решил помочь матери и самовольно "освободить" спорное помещение. Мужчина сменил замок, вывез вещи жильца и разобрал сантехнику с отделкой. Помещение стало непригодным для жизни, а ущерб составил более 624 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с обвинительным заключением по статьям о самоуправстве и умышленном уничтожении чужого имущества направлено в суд.
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