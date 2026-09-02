https://crimea.ria.ru/20260902/smenil-zamki-sevastopolets-otvetit-za-nezakonnoe-vyselenie-soseda-1159019835.html

Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседа

Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседа - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседа

38-летний житель Севастополя незаконно выселил из дома соседа и ответит за это в суде. Как сообщили в полиции города, дом строили "дольщики", в числе которых –... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T10:58

2026-09-02T10:58

2026-09-02T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 38-летний житель Севастополя незаконно выселил из дома соседа и ответит за это в суде. Как сообщили в полиции города, дом строили "дольщики", в числе которых – мать фигуранта.По данным следствия, трое севастопольцев решили построить дом в Гагаринском районе в формате долевого строительства. Чтобы довести стройку до конца, подключить коммуникации и оформить документы все полномочия они передали 64-летней дольщице, которая должна была представлять интересы всех троих, а после ввода дома в эксплуатацию – распределить доли в праве собственности. Стороны закрепили, кому какая часть дома полагается, однако, со временем женщина предприняла попытки признать 56-летнего компаньона не имеющим права пользования жильем и выселить его.Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с обвинительным заключением по статьям о самоуправстве и умышленном уничтожении чужого имущества направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейОбязательное оформление сделки нотариусом может привести к проволочкам – мнение Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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