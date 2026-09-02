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Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа. Об этом сообщил глава республики Сергей аксенов. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T19:22
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топливо
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа. Об этом сообщил глава республики Сергей аксенов.По его информации, за час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии. "Поставки топлива в регион пока не закрывают полную потребность жителей. Часть крымчан на данном этапе, к сожалению, столкнется с ограниченным доступом к бензину. По мере того как объемы завоза будут расти, ситуация станет выправляться", заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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топливо, топливо в крыму, сергей аксенов, дефицит топлива в крыму, новости крыма, бензин, азс
Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах

Ситуация с бензином в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах

19:22 02.09.2026 (обновлено: 19:30 02.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа. Об этом сообщил глава республики Сергей аксенов.

"Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа - утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00", - написал он в своем канае в МАКС.

По его информации, за час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.
"Поставки топлива в регион пока не закрывают полную потребность жителей. Часть крымчан на данном этапе, к сожалению, столкнется с ограниченным доступом к бензину. По мере того как объемы завоза будут расти, ситуация станет выправляться", заключил он.
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ТопливоТопливо в КрымуСергей АксеновДефицит топлива в КрымуНовости КрымаБензинАЗС
 
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