https://crimea.ria.ru/20260902/situatsiya-s-toplivom-v-krymu---aksenov-rasskazal-o-novshestvakh-1159040466.html

Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах

Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах

Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа. Об этом сообщил глава республики Сергей аксенов. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T19:22

2026-09-02T19:22

2026-09-02T19:30

топливо

топливо в крыму

сергей аксенов

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бензин

азс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа. Об этом сообщил глава республики Сергей аксенов.По его информации, за час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии. "Поставки топлива в регион пока не закрывают полную потребность жителей. Часть крымчан на данном этапе, к сожалению, столкнется с ограниченным доступом к бензину. По мере того как объемы завоза будут расти, ситуация станет выправляться", заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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