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Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа. Об этом сообщил глава республики Сергей аксенов. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T19:22
2026-09-02T19:22
2026-09-02T19:30
топливо
топливо в крыму
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Суточный объем топлива в Крыму будет выдаваться на АЗС в два этапа. Об этом сообщил глава республики Сергей аксенов.По его информации, за час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии. "Поставки топлива в регион пока не закрывают полную потребность жителей. Часть крымчан на данном этапе, к сожалению, столкнется с ограниченным доступом к бензину. По мере того как объемы завоза будут расти, ситуация станет выправляться", заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
Ситуация с бензином в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
19:22 02.09.2026 (обновлено: 19:30 02.09.2026)