Рейтинг@Mail.ru
Севастополь отражает атаку - что известно - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/sevastopol-otrazhaet-ataku---chto-izvestno-1159041603.html
Севастополь отражает атаку - что известно
Севастополь отражает атаку - что известно - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Севастополь отражает атаку - что известно
В Севастополе военные отражают вражескую атаку, работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T21:46
2026-09-02T21:51
севастополь
атаки всу на крым
атаки всу
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157755959_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_63a6a444bc0c2f08b32675ec65fbeb25.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают вражескую атаку, работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером в среду в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги.Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Градоначальник призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157755959_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b634bae5fe1dfb5d1ccaed8e2c1ca20c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу на крым, атаки всу, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма
Севастополь отражает атаку - что известно

ПВО работает в Севастопольской и Казачьей бухтах и Гагаринском районе

21:46 02.09.2026 (обновлено: 21:51 02.09.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМОГ
МОГ
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают вражескую атаку, работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Вечером в среду в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Севастопольской и Казачьей бухт и Гагаринском районе", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Градоначальник призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:33Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
22:10В России стартует кампания по вакцинации против гриппа
22:08Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
22:03Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
21:50Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
21:46Севастополь отражает атаку - что известно
21:31Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
21:20Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
21:11Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
21:08В Севастополе объявлена воздушная тревога
20:57В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде
20:45В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
20:31238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
20:22Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
20:10Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
19:47Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы
19:35Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
19:22Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
19:11Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
Лента новостейМолния