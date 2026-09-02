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Севастополь отражает атаку - что известно

Севастополь отражает атаку - что известно - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Севастополь отражает атаку - что известно

В Севастополе военные отражают вражескую атаку, работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T21:46

2026-09-02T21:46

2026-09-02T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают вражескую атаку, работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером в среду в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги.Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Градоначальник призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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