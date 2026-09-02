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Севастополь отражает атаку - что известно
Севастополь отражает атаку - что известно - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Севастополь отражает атаку - что известно
В Севастополе военные отражают вражескую атаку, работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T21:46
2026-09-02T21:46
2026-09-02T21:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают вражескую атаку, работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером в среду в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги.Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Градоначальник призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Севастополь отражает атаку - что известно
ПВО работает в Севастопольской и Казачьей бухтах и Гагаринском районе
21:46 02.09.2026 (обновлено: 21:51 02.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают вражескую атаку, работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Вечером в среду в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Севастопольской и Казачьей бухт и Гагаринском районе", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Градоначальник призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
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