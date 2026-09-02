https://crimea.ria.ru/20260902/sbezhavshie-iz-rossii-gotovyat-provokatsii-na-vyborakh-za-rubezhom---tsik-1159025984.html

Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК

Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК

Сбежавшие из России, антироссийские диаспоры и другие "антигосударственные элементы" готовят ряд провокаций на выборах депутатов Госдумы за рубежом. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T13:15

2026-09-02T13:15

2026-09-02T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Сбежавшие из России, антироссийские диаспоры и другие "антигосударственные элементы" готовят ряд провокаций на выборах депутатов Госдумы за рубежом. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.По ее словам, не исключены провокации, когда человек будет пытаться дважды или трижды проголосовать на выборах. Для того, чтобы избежать этого, Центризбирком запустил проект "Стоп дубль".Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положениемЗапад готовит акцию по дискредитации выборов в РоссииПриедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, новости, центризбирком (цик рф), провокации, россия