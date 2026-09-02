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Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК
Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК
Сбежавшие из России, антироссийские диаспоры и другие "антигосударственные элементы" готовят ряд провокаций на выборах депутатов Госдумы за рубежом. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T13:15
2026-09-02T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Сбежавшие из России, антироссийские диаспоры и другие "антигосударственные элементы" готовят ряд провокаций на выборах депутатов Госдумы за рубежом. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.По ее словам, не исключены провокации, когда человек будет пытаться дважды или трижды проголосовать на выборах. Для того, чтобы избежать этого, Центризбирком запустил проект "Стоп дубль".Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положениемЗапад готовит акцию по дискредитации выборов в РоссииПриедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму
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выборы, новости, центризбирком (цик рф), провокации, россия
Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК

Памфилова: антироссийские диаспоры готовят провокации на выборах за рубежом

13:15 02.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Сбежавшие из России, антироссийские диаспоры и другие "антигосударственные элементы" готовят ряд провокаций на выборах депутатов Госдумы за рубежом. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Мы уже знаем и ожидаем немалое количество провокаций со стороны некоторых сбежавших, со стороны активных антироссийских, украинских диаспор и прочих Россию ненавидящих элементов, которые готовят ряд провокаций за рубежом", - цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, не исключены провокации, когда человек будет пытаться дважды или трижды проголосовать на выборах. Для того, чтобы избежать этого, Центризбирком запустил проект "Стоп дубль".

"Это защита от провокаторов разного рода, от недобросовестных ребят, задача которых - максимально дискредитировать наши выборы", - добавила руководитель ЦИК России.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября.
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