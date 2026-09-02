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Рубио сделал заявление о передаче Украине лицензии на Patriot
Рубио сделал заявление о передаче Украине лицензии на Patriot - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Рубио сделал заявление о передаче Украине лицензии на Patriot
США прямо сейчас обсуждают передачу Украине лицензии на производство Patriot, но на строительство соответствующих заводов уйдет несколько лет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T18:41
2026-09-02T18:41
2026-09-02T18:41
марко рубио
сша
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политика
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оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. США прямо сейчас обсуждают передачу Украине лицензии на производство Patriot, но на строительство соответствующих заводов уйдет несколько лет. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.По словам Рубио, передача лицензии на производство Patriot "может принести плоды, но на самом деле не решит краткосрочную проблему" нехватки ракет ПВО, на которую указывает Киев.Госсекретарь США добавил, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву помощь "в пределах своих возможностей". В конце июля Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи глава киевского режима заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер в свою очередь напомнил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт.СМИ сообщили, что корпорация Boeing, производящая головки самонаведения для ракет к Patriot, отказывается передавать соответствующую лицензию Украине.Ранее и сам президент США заявили в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, отметив, что Вашингтон "изучает этот вопрос".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине пожаловались на нехватку ракет ко всем системам ПВОУдары по Украине эффективны и своевременны – ПутинЗеленский попросил у прибывшего в Киев Келлога ракеты для Patriot
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марко рубио, сша, украина, политика, patriot (зенитный ракетный комплекс), оружие, поставки западного оружия украине
Рубио сделал заявление о передаче Украине лицензии на Patriot
США прямо сейчас обсуждают передачу Украине лицензии на Patriot – Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. США прямо сейчас обсуждают передачу Украине лицензии на производство Patriot, но на строительство соответствующих заводов уйдет несколько лет. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
"Переговоры об этом (выдаче лицензии Киеву – ред.) идут прямо сейчас и, повторюсь, это не сиюминутное решение... даже если у вас есть лицензия, строительство таких заводов занимает несколько лет. Я имею в виду, что это высокотехнологичное оружие", - цитирует РИА Новости главу Госдепа США.
По словам Рубио, передача лицензии на производство Patriot "может принести плоды, но на самом деле не решит краткосрочную проблему" нехватки ракет ПВО, на которую указывает Киев.
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву помощь "в пределах своих возможностей".
"Мы всегда должны ставить интересы США на первое место", - подчеркнул он.
В конце июля Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи глава киевского режима заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер в свою очередь напомнил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт.
СМИ сообщили, что корпорация Boeing, производящая головки самонаведения для ракет к Patriot, отказывается передавать соответствующую лицензию Украине.
Ранее и сам президент США заявили в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, отметив, что Вашингтон "изучает этот вопрос".
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